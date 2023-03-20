華為最新「天才少年」 他年薪百萬 擅運動愛跳街舞

寧博宇熱愛跳街舞。（視頻截圖，圖片來源：電子科技大學微信公眾號）

又一百萬年薪「天才少年」曝光。2022年秋季校園招聘中，電子科技大學博士研究生寧博宇入選無線產品線與光產品線的「天才少年」計畫，年薪百萬，他謙遜表示，「我只是一個普通學生，這次入選是我運氣比較好，因為我的研究方向和華為 未來的課題高度相關。」

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每日經濟新聞報導，寧博宇多才多藝，曾獲新加坡 國立大學街舞之夜冠軍獎、電子科技大學男子跳高冠軍、男子蛙泳冠軍、舞蹈大賽個人冠軍、達人秀個人冠軍等多項榮譽；他還是一名嗶哩嗶哩up主，目前擁有超過2萬的粉絲，視頻超過600萬的播放量。

據報導，高中時，寧博宇偶然在校運動會上發現自己跳高的天賦，為突破自我，他查資料、勤練習，將自己的動作由跨越式轉變為背越式，高中物理具有突出優勢的他並腦洞大開，將物理課上學到的牛頓第二定律和生物課上學過的抗利尿素原理運用到跳高中，減輕體重、增加起跳加速度，最終成功打破了成都四中塵封了24年的跳高紀錄。

電子科技大學指出，在2022年的秋季校招中，寧博宇收到了華為兩個產品線的邀請，成功地通過了普通博士面試 並進入加試環節；在經過了十幾輪的面試後，寧博宇拿到了華為「天才少年」計畫百萬年薪錄用通知。

寧博宇是華為最新「天才少年」。（每日經濟新聞，圖片來源：電子科技大學微信公眾號）

談及未來，26歲的寧博宇表示：「作為職場的新人，我還有很多不足，還有很多東西需要學習，但我會始終擔負起服務國家重大需求的責任使命，不斷突破關鍵核心技術、解決『卡脖子』難題。」