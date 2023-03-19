中國首例 同時染2種Omicron毒株 專家：可能性極低

中國疾控中心17日通報，發現首例同時感染兩種Omicron 變種病毒BA.5.2.48與BF.7.14的病例。患者確診後出現食欲不佳、寒顫、發燒、咳嗽等症狀，且確診後一個多月核酸檢測依然呈陽性。不過專家稱，同時感染可能性極低，這與患者免疫力 低有關。美媒報導，最新有關新冠病毒起源的數據，指向中國動物市場上的貉。

BA.5.2.48、BF.7.14是目前本土流行的Omicron變異株。通報稱，患者是一名67歲女性，有惡性腫瘤病史，過去六個月內曾接受過化療、放療、標靶治療和其他治療，但沒有其他基礎疾病、吸菸史或飲酒習慣，曾接種過兩劑新冠疫苗。

德國埃森大學醫學院病毒研究所教授陸蒙吉向中新網表示，目前全球有很多不同的變異株在流傳，確實可能被不同變異株感染。他分析認為，該名病患感染後持續陽性時間很長，可能是有免疫缺陷，無法像其他人一樣，在一到兩周內清除病毒。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾表示，兩周內同時感染兩種病毒的可能性非常小，這種情況多發生在免疫力低下的人群當中。如淋巴瘤患者，兩、三個月可能都無法清除病毒，在這期間如果接觸到其他毒株，就可能會發生共同感染。但患者把兩種病毒同時傳染給另一個人的情況，一般不會發生。

一位感染科專家也對上海第一財經表示，同一時間感染兩種Omicron變體的情況很少見，但在免疫功能低下的人是有可能發生的。

另據美國之音報導，國際專家說，在發現首例人類新冠病例的華南海鮮市場附近收集的遺傳物質顯示，貉（又稱狸）的DNA與新冠病毒混合在一起，表明這場大流行病有可能起源於動物，而不是實驗室洩漏。其他專家尚未驗證他們的分析，新冠病毒是如何開始致使人類生病的目前仍不確定。

世界衛生組織總幹事譚德塞 17日表示，這些數據並不能為新冠大流行是如何開始的提供明確的答案，但每一項數據對答案都很重要。