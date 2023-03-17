B站Up主拍攝貧困老人 展示「真實生活」遭封號

B站一名博主拍攝隨機帶老人購物的影片被封禁。(視頻截圖)

疑因拍攝貧困老人的生活，中國「嗶哩嗶哩」（bilibili，俗稱B站）網站一名「Up主」帳號被封號。網民認為，影片只是展示「大多數人的真實生活」，沒有尖銳的批評與違禁內容卻被封帳號，「真是太悲哀了」，也有網民認為這可能與網信辦「從嚴整治」自媒體有關，其中就有禁展示弱勢群體進行流量變現規定。

B站一名「Up主」戶晨風上傳一支「隨機找老年人購物，我來買單」的5分鐘影片，隨機採訪成都的街頭老人，詢問生活近況，並代為超市購物時埋單。

影片中的老人來自四川南充，據其自述，老人年齡已78歲，與兒子前來成都，但是生活貧困，每個月農保僅人民幣107元（約15美元），因此還需要打工討生活。

隨後，兩人前往超商 購買大米、麵粉、雞蛋 ，並在戶晨風的堅持下買了豬肉，共花費127.8元人民幣，由這名Up主買單。

影片中沒有尖銳的批評，但是帳號卻遭到封禁。事件傳開之後，在中國微信 、知乎等平台上受到討論。

有中國網友在討論平台「知乎」表示，「尖銳的諷刺是不被允許的，溫和的批判也是不能接受的，現在讚美得不夠賣力，那都是錯的」、「太悲哀了，沒有任何違禁內容，只是把大多數人的真實生活展現出來，就要被封號」。

有民眾認為，被封號也與網信辦的最新政策相關。中央網信辦14日展開「全面整治『自媒體』違規營利行為」，當中就有「從嚴整治『自媒體』利用弱勢群體進行流量變現，包括哄騙、利誘老年人擺拍視頻」等。