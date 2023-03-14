山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東濟南一名女子分享自己保存一顆雞蛋 長達20年，雞蛋煮過經縮水後，竟變成質感奇特的紅色凝狀物，有燈光照射下更猶如「紅寶石」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，當事人傅女表示，這顆雞蛋大約是在2003年，是她讀六年級時買的。當時她跟母親一起到家附近的超市買雞蛋，在一堆散裝雞蛋裡，發現了一個顏色和一般雞蛋沒啥區別，但就是個頭特別小的「小雞蛋」，它的大小介於鵪鶉蛋和雞蛋之間。

年幼的她覺得可愛，便讓媽媽買了下來。第二天，傅女的媽媽便將小雞蛋煮了，讓傅女帶到學校吃。但傅女忘了吃，直到兩三天後才想起。雖然已經不敢吃了，但傅女還是未捨得丟棄，而是放到了冰箱頂上。

結果一放20年，直到兩個多月前，媽媽打掃時才發現，原本煮熟的雞蛋更小了，變成只有開心果一樣的大小，「裡面嘩啦呼啦響」。「它的質感有點像那種塑料珠子，平常的顏色接近皮蛋色，但是放在燈上，就有點鮮血那種的紅色。」

見「小雞蛋」變得如此特別，傅女便將它放在戒指盒裡保存了下來，「裡面還有挺多裂痕，可能是當時放蛋殼裡搖的。」