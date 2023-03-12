河南太昊陵廟會「41萬黃金攤」賣壓縮饃 半個月回本

遊客買壓縮饃。 （取材自極目新聞）

為期1個月的河南 太昊陵廟會有「中國第一廟會」之稱，讓人好奇攤販收入是否相當可觀？有攤主今年以41萬元（人民幣，下同，約5萬9357美元）拍下最佳C位攤，用來經營壓縮饃和布老虎，這個才11平方米的攤位，開張半個月就已回本。

極目新聞報導，周口市淮陽區的太昊陵是為紀念太昊伏羲氏而修建的古建築群，是中國18大名陵之一，太昊陵廟會於每年農曆2月初二至3月初三舉行。今年有197個攤位競拍，馬郝君以41萬元拍中了離太昊陵午朝門最近的61號攤位，面積11平方米，使用期限約30天，用來經營壓縮饃和布老虎。壓縮饃是淮陽特產，當地人把小麥麵粉壓成餅，經過炕熟成為「炕餅」；由於價格便宜，是不少人逛廟會必買。

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廟會上經營壓縮饃的商戶眾多，他們在攤位上掛上橫幅，宣傳自家的饃；馬郝君的攤位上掛著「2023年榜首41萬網紅店」紅色橫幅。馬郝君表示，早晨6時出攤，第一天賣了3萬多元，她還請人在網上開啟直播售賣，廟會首日線上銷售近3000單，「差不多15天可以回本」。

深夜馬郝君的攤位依舊在經營。（取材自極目新聞）

馬郝君說，是看中了廟會的流量，才敢花41萬拍下一個小攤位。據報導，今年大年初一，當地就湧入超過10萬遊客，為三年來最高。

2022年最佳攤位拍出98萬元，有人稱今年41萬的拍賣 價格「暴冷」。對此，當地有關負責人解釋，去年攤位是在太昊陵午朝門正對面；今年的61號位置挪到午朝門偏東南的位置，讓出通道讓遊客進景區更通暢。從這個角度而言，今年的41萬元依舊不算低價。

太昊陵廟會鳥瞰。（取材自極目新聞）

太昊陵廟會的攤位為何屢屢拍出高價？河南省社會科學院國際學術交流中心副主任陳鵬表示，跟太昊陵的超旺人氣密不可分。最佳攤位攤主都成了「網紅」，這種自帶的網紅品牌效應也是原因。