椰樹推肌肉男直播帶貨 近10萬人觀看 卻賣不到千元

「椰樹」推肌肉猛男直播帶貨，近10萬人觀看銷售額卻不到人民幣1000元。（取材自每日經濟新聞）

中國椰樹集團直播間風格大變！直播帶貨的主播由先前清一色的豐滿女性，換成了一群肌肉 猛男，一度吸引近10萬人觀看，但銷售額卻不到人民幣1000元（約143.5美元）。

影音來源：YouTube

每日經濟新聞報導，在椰樹集團的直播間裡，一群男模特穿著緊身背心、拿著椰樹椰汁，在直播間展示肌肉和身材。部分網友打趣說：「椰樹終於聽勸了」、「萬年鐵樹開了花，椰樹變了」，但更多聲音還是對椰樹集團的直播畫風做出了「土味油膩」的評價。

椰樹的「畫風突變」並未因獲得女性消費群體的青睞而得益。銷售數據顯示在開啟男模直播的3月1日下午，「椰樹集團」的抖音 直播觀看人次雖然一度達到9.3萬，但銷售額卻僅有人民幣750到1000元，未能挽救先前直播風格下的慘淡銷量。

3月初，「椰樹集團」的抖音官方帳號曾發布一段短片，招聘身高180公分、有胸肌有腹肌的「健康陽光帥氣男孩」。隨後，椰樹線上客服確認，該職位工作內容是配合直播拍攝展示產品，每天工作約6小時，薪資約人民幣500元至800元一天。

椰樹集團抖音官方帳號於2022年十一假期期間，開始進軍直播帶貨，但直播間風格卻引起不少爭議。椰樹集團的直播中，幾名穿著緊身衣的女性一邊跳舞，一邊展示著手中的椰樹椰汁。有網友評論稱椰樹集團「一直行走在擦邊最前沿」，稱其審美「十年不變」、「土味」 。

在評論區，有網友評論：「什麼都會變，椰樹的審美不會變」、「一直擦邊，一直被罰款，一直被警告、從未改變」。一時間，「椰樹集團直播帶貨風格引爭議」也一度登上了微博 熱搜。