專家呼籲每天省杯咖啡錢養老 網友懟：胡說八道

兩會養老雲論壇上，中國養老金融50人論壇秘書長董克用認為，個人養老金制度對年輕人而言更有意義，每天省一杯咖啡，可以提前規畫養老。(取材自快科技)

中國老齡化、養老問題引發熱議，有專家對此提出建言，稱「每天節省一杯咖啡 錢，（就能）提前為養老做好準備。」此言一出，引發網友撻伐，多數網友認為其不懂人間疾苦，「空口白牙，胡說八道」。

綜合南方都市報、快科技報導，兩會 養老雲論壇上，中國養老金融50人論壇秘書長董克用認為，個人養老金制度對年輕人而言更有意義，每天省一杯咖啡，可以提前規劃養老。

他解釋說，個人養老金是積累型養老金，在繳費階段只進不出，個人繳費和投資 收益都在帳戶裡滾存，通俗而言就是「利滾利」，對年輕人而言更有意義，越早參加對年輕人就越好。

此言一出，眾多網友紛紛直接懟了回去，「再次建議專家不要建議」。

有網友說，能發出這種呼籲的專家，典型的就是「空口白牙，胡說八道」。有網友直接舉自己的例子：「我的速溶黑咖啡一塊錢一袋，一個月不喝就能省30塊錢（人民幣，下同），一年省360塊錢，這樣我十年就能省3600塊錢養老了。」

更有網友說，不抽菸不喝酒的人也沒見得存下更多的錢。

有自媒體評論稱，怎麼規畫老年生活是個大課題，每個人有不同情況。不想著提高普通百姓的生活質量，減少老百姓的生活和養老壓力，還要惦記著年輕人為數不多的小愛好的錢，也別怪大家不想聽專家說話。