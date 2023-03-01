「妳來救我，我要回家」杭州95歲父陽了 1句話擊垮海外女兒

與孩子遠隔重洋的中國「留守老人」，在新冠疫情期間，同時遭受著身體上的病痛和心理上的煎熬。示意圖。（取材自小時新聞／視覺中國圖）

中國新冠疫情 高發期間，老年人成為了首當其衝的高危人群。而其中又有一小群與孩子遠隔重洋的「留守老人」，同時遭受著身體上的病痛和心理上的煎熬。一名定居加拿大 的女子表示，在杭州的95歲老父親前陣子感染新冠肺炎，住院期間與她通話時，竟說出「你來救我，我要回家！」讓在大洋彼岸的她「瞬間被擊垮」。

錢江晚報報導，Jennifer是杭州人，畢業於浙江大學。1990年，在當時的出國浪潮中，她決定去加拿大，「我那時年紀小，一心想飛出去，還不知道離別意味著什麼。」幾年後，她在加拿大成家立業，特別想念父母，就勸他們過來玩一玩。後來兩個孩子接連出生，父母捨不得外孫，就跟著她住了下來。

將近30年的時間裡，Jennifer的父母在異國他鄉幫她帶孩子，一家三代同堂，其樂融融。到了2019年，她父親萌生出「落葉歸根」的想法，執意要回杭州。「他們都90多歲高齡了，我們一開始當然不放心不同意，但實在拗不過父親，最後還是尊重了他的想法。」Jennifer說，她與父母每天都會視頻聊天。

老人家回中國後不久，全球新冠疫情就爆發了。到了2021年，Jennifer父親的身體急轉直下，因普通肺炎和腎臟衰竭住進醫院，她只能透過護工了解他的病情。

最嚴重的那幾天，Jennifer整夜不睡覺，視頻通話不掛斷，隨時和國內保持聯繫。期間父親稍有好轉，有一次對著手機 鏡頭向她哭訴「你來救我，我要回家。」Jennifer說：「短短一句話瞬間擊垮了我，我第一次感到如此無力和愧疚。」她的母親一個人住在家裡，承受了巨大的壓力，焦慮萬分。視頻裡的她，臉色日漸憔悴，走路也顫顫巍巍，狀態大不如前。

去年年底，一直住院的Jennifer父親果不其然感染了，出現了一系列症狀：肺炎、腎衰、心力衰竭、腸胃出血、皮疹……。她申請了緊急人道主義事由簽證，回國後完成隔離，終於回到父母身邊。

根據醫院的規定，她不能進入病房探視父親，只能在他出來做檢查時陪一下他。其餘時間，她就陪母親散步、聊天，母親已經很久沒有出門活動，適當的散步讓她的腦力和體力都恢復了不少。一個半月後，Jennifer父親終於戰勝新冠，抗原轉陰了。