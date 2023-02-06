杭州元宵煙花秀睽違11年重啟 錢塘江畔酒店、餐廳預訂一空

「迎亞運、慶元宵」煙花燈光秀5日在杭州舉行，吸引眾人欣賞。（新華社）

作為恢復常態後的首個元宵節 ，中國各地紛紛推出賞花燈、逛廟會、坐遊船、放煙花等活動。隨著多地煙花大會回歸及啟動，江景房、主題公園門票、古鎮門票銷量增勢最快；以時隔11年回歸的杭州煙花大會為例，為賞「滿江紅」，市民遊客擲萬金。當晚錢塘江沿岸均價3000至4000（人民幣，下同，約443至590美元）一晚的酒店江景房及人均消費千元以上的高層餐廳都被預訂一空，甚至4萬一晚的總統套房也已「名花有主」。

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據亞運會組委會報導，「迎亞運、慶元宵」煙花燈光秀5日晚7時準時在錢塘江畔盛大開啟，燈光秀和煙花大會接連亮相，在元宵之夜點亮杭城的夜空。

這次杭州煙花秀持續半個小時左右，據了解，整場煙花秀設置高空燃放點4個、中低空燃放點1個、單發花束布陣30個點，燃放高空禮花彈、中低空造型煙花和藝術煙花合計約3萬發，升空高度最高160米。

大公報報導，早早就預訂好江景房的俞女士說，「我從來沒見過這家酒店有這麼多的人，聽酒店工作人員說今天入住率是100%。我們下午1點就到酒店，走進大廳就看到前台早就排滿等待入住的客人，等了近40分鐘才辦好入住手續。」

由於房間窗戶正對煙花燃放中心區域，俞女士非常開心，還特意拍照發朋友圈。「我應該算是預定的早的，當時是1500元一晚，之後同樣的房型就漲到了6500元。很多朋友看了我的朋友圈後很羨慕，甚至還有人出價1萬元求轉讓。」

「前幾天接到很多客戶打來電話想預定元宵節晚上的座位，但是半個月前，我們餐廳所有的包廂和大廳位子就已經訂完了。」某餐廳工作人員說。