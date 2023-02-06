杭州元宵煙花秀睽違11年重啟 錢塘江畔酒店、餐廳預訂一空
作為恢復常態後的首個元宵節，中國各地紛紛推出賞花燈、逛廟會、坐遊船、放煙花等活動。隨著多地煙花大會回歸及啟動，江景房、主題公園門票、古鎮門票銷量增勢最快；以時隔11年回歸的杭州煙花大會為例，為賞「滿江紅」，市民遊客擲萬金。當晚錢塘江沿岸均價3000至4000（人民幣，下同，約443至590美元）一晚的酒店江景房及人均消費千元以上的高層餐廳都被預訂一空，甚至4萬一晚的總統套房也已「名花有主」。
來源：YouTube
據亞運會組委會報導，「迎亞運、慶元宵」煙花燈光秀5日晚7時準時在錢塘江畔盛大開啟，燈光秀和煙花大會接連亮相，在元宵之夜點亮杭城的夜空。
這次杭州煙花秀持續半個小時左右，據了解，整場煙花秀設置高空燃放點4個、中低空燃放點1個、單發花束布陣30個點，燃放高空禮花彈、中低空造型煙花和藝術煙花合計約3萬發，升空高度最高160米。
大公報報導，早早就預訂好江景房的俞女士說，「我從來沒見過這家酒店有這麼多的人，聽酒店工作人員說今天入住率是100%。我們下午1點就到酒店，走進大廳就看到前台早就排滿等待入住的客人，等了近40分鐘才辦好入住手續。」
由於房間窗戶正對煙花燃放中心區域，俞女士非常開心，還特意拍照發朋友圈。「我應該算是預定的早的，當時是1500元一晚，之後同樣的房型就漲到了6500元。很多朋友看了我的朋友圈後很羨慕，甚至還有人出價1萬元求轉讓。」
「前幾天接到很多客戶打來電話想預定元宵節晚上的座位，但是半個月前，我們餐廳所有的包廂和大廳位子就已經訂完了。」某餐廳工作人員說。
據報導，還有很多市民顧不上天氣寒冷，一早趕往錢塘江邊等待煙花秀。「我是上午坐第一班地鐵過來的，7點左右就到這裡。到了才知道有人昨天晚上就等在這兒了。」帶著3萬多元拍攝器材的張先生和其他四位龍友早早來到江邊架起了長槍短炮，足足等待了12個小時，為的是搶占到有利拍攝位置。「我來杭州很多年了，看煙花秀還是第一次。這樣的拍攝機會太難得了。」
上一則
催生再推新招 輔助生殖技術將納醫保 網嘲諷：不如去娘娘廟拴娃娃
下一則
FB留言