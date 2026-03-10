八達通、微信… 香港的士4月起可用至少兩種電子支付

香港為方便乘客，4月1日起，的士司機至少要提供兩種電子支付方式，包括非二維碼的八達通與信用卡，以及二維碼的支付寶、微信支付等。(中通社)

香港自4月起規定，所有的士必須提供至少兩種電子支付方式，包括二維碼及非二維碼途徑。運輸署9日表示，目前全港約三分之一的士已安裝一體式收款機，可支援八達通、微信等多種支付方式。多個電子支付平台亦豁免司機手續費或提供迎新優惠，鼓勵司機登記使用。

大公報報導，港島兩個的士站逾半的士已配備電子支付收款機。隨機攔截及手機叫車的三程的士均提供電子支付，二維碼、八達通及信用卡付款均可數秒完成。部分司機認同方便，但也擔心優惠結束後成本上升。

運輸署助理署長馮惠筠表示，下月起全港所有的士須達「1+1」標準，即至少提供一種二維碼及另一種非二維碼支付方式。目前，包括所有車隊在內，已有三分之一的士安裝可支援多種支付方式的一體式收款機。

香港的士業議會主席黃卓邦表示，高度支持新規定，認為可促進業界轉型升級，方便市民及旅客。他指出，多數電子支付平台豁免手續費並提供迎新優惠，協助司機完成登記。

八達通公司稱，全港已有超過4.2萬名的士司機使用八達通流動收款機，帶動電子支付交易額按年上升近65%。今年每月平均新增約2000名司機開戶，3月首周更有逾1200名完成登記。自2024年7月起，司機可選擇將收款增值至八達通，增值額及次數均較初期大幅上升。

司機方面，Amigo車隊經理唐子濤稱，暫無計畫向司機或乘客收取電子支付費用。「單頭車」司機林先生表示，即使將來有手續費仍會使用，「約三分一乘客會用電子支付，不提供可能流失客人」。陳先生則稱，「㩒一㩒手機就搞定」，整體認為電子支付利大於弊。