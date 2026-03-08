曾醉駕摑警 法官包致金49歲侄女猝死

我的頻道

香港新聞組／香港8日電
終審法院非常任法官包致金的侄女Amina，6日下午被發現暈倒於跑馬地肇輝台住所內，救援人員接報到場，當場證實死亡，終年49歲。據了解，Amina患心臟病及有酗酒習慣，最近出現呼吸困難症狀。

綜合媒體報導，Amina經常惹官非，於2002年及2008年有襲警前科，最轟動的是2010年1月27日因醉酒駕駛撞到一輛旅遊巴，事後她拒絕酒精呼氣測試，更情激動要求離開，並掌摑一名交通警員。同年8月，她被判感化一年、罰款8000港元（約1023美元）及停牌一年。

2019年，Amina駕車至跑馬地景光街，其間疑因駕駛左搖右擺，被警員帶到警署調查，並揭發她原來一直未有完成駕駛改善課程，無牌駕駛逾八年。同年她又被控四項襲擊罪，涉及在同年2月在肇輝臺住所內兩度襲擊83歲母親，及同年3月襲擊母親及72歲父親。

據悉，2022年，Amina涉將花盆從肇輝台寓所擲下致車輛受損，並曾就該案還押小欖，受審後被裁定刑事損壞罪成，判囚兩個月、緩刑18個月。

消息指，Amina長期有心臟病及酗酒習慣，近期有呼吸困難及無法排尿等症狀，一直有家庭醫生觀察。而她於3月6日早上曾聯絡家庭醫生，表示身體不適，醫生報警，救護員到場建議Amina就醫，她拒絕。至同日下午，母親發現Amina沒有反應，於是再報警，救護員到場證實她死亡。

心臟病

