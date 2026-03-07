95歲港名廚重現失傳「油笠笠豬油包」 盼多點青年學做

為了不讓昔日的美味消失，有廚藝機構6日舉辦活動，復刻幾近失傳的經典粵式點心，包括由95歲的老師傅講解過去街知巷聞的點心「油笠笠豬油包」的做法，希望年輕人傳承。

大公報報導，本身是廚師的群生社慈善基金創會理事長許美德表示，豬油包在上世紀60、70年代已經出現，香港 70、80年代的電視劇常見台詞「呢個人成個豬油包咁」，就是以當時的粵式點心豬油包來形容人。

不過，隨著市民口味轉變，越來越少酒樓食肆賣豬油包。95歲的粵式點心師傅符星，13歲入行，1968年於香港的五月花酒家擔任點心主管，1973年離港赴新加坡，「油笠笠豬油包」是他的拿手點心之一。他近日回港參加懷舊點心茶敘，展示「油笠笠豬油包」的做法：製作包身後，立即塗一層金絲糖和一層生抽，緊接刷一薄層豬油，確保外皮「脆又爽滑」；餡料選用經燒酒和白砂糖醃製的肥豬肉「冰肉」，和芝麻蓉混合，令口感爽脆，又不會太油膩。

符星表示，豬油包失傳多年，有感現代人喜歡懷舊事物，故再現豬油包並適當加以改良。他認為，年輕一代入行越來越少，希望將點心製法傳承下一代，多些年輕人能學做點心，以免手藝失傳。

6日由六間廚藝機構舉辦的懷舊點心茶敘，有25位名廚出席，復刻多款經典粵式點心；晚上舉辦慈善晚宴，為博愛醫院在屯門藍地的安老院舍籌款，並優先支援受大埔火災影響而有經濟困難的長者，提供護理及安老服務。