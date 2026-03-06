我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

援滯留中東港人 港府爭阿聯酋加航班 約200人已安全離開

香港新聞組／香港6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中東局勢急變，處理滯留當地港人的查詢，香港入境事務處增加約一倍人手；圖為香港國際機場螢幕上日前顯示飛往中東目的地的航班已取消。(路透)
中東局勢急變，處理滯留當地港人的查詢，香港入境事務處增加約一倍人手；圖為香港國際機場螢幕上日前顯示飛往中東目的地的航班已取消。(路透)

因應中東地區局勢急變，香港入境事務處「協助在外香港居民小組」立即成立緊急事故指揮中心，增加約一倍人手，夜以繼日處理滯留當地港人的查詢，以提供適切意見和協助。截至5日下午5時，入境處共接獲約730名身在中東地區的港人查詢，當中約200人已安全離開當地。

大公、文匯報報導，港府已向阿聯酋航空表達希望其盡快加開更多航班，並爭取7日及8日的航班預留部分位置，供港府直接安排有特別需要的港人盡快回港。

截至3月5日下午5時，入境處共接獲約730名身處中東的港人查詢，包括最新航班及行程安排。在接獲的查詢當中，接近九成來自身處阿聯酋的港人。入境處會繼續與上述港人保持聯絡，就其行程及航班資訊提供適切意見及可行的協助，並會繼續與公署、中國駐當地使領館及旅遊業監管局保持緊密聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。

保安局發言人表示，中東區內大部分空域及機場仍然關閉。港府一直與營運往返中東與香港航班的航空公司保持緊密溝通，了解它們的復航計畫，盡力為滯留當地港人爭取盡快獲得機位離開當地。杜拜機場於3月2日起恢復有限度運作，從當地起飛的航班，現時主要由阿聯酋當地的航空公司營運。運輸及物流局一直與阿聯酋航空保持聯繫，在航空安全許可下，阿聯酋航空已於4日及5日安排各一班直航客機順利返港，並預計於6日至8日，繼續安排由杜拜前往香港的客機。

入境處處長郭俊峯5日到1868熱線中心視察，稱在外港人如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人等。

縱橫遊表示，滯留於杜拜的旅客共兩團20人，5日晚已返抵香港。國泰航空目前繼續暫停來往杜拜及利雅德的航班，直至14日。

中東戰事持續，對全球物流鏈造成嚴重衝擊。香港進出口及物流業界普遍預期，運輸成本將無可避免上漲，貨運費用預計增加至少30%，海路運輸或要繞道。

由於中東出口石油占全球供應近30%，若因荷莫茲海峽封閉而減少供應，或影響油價，相關情況若持續，或增加電動車需求。

世報陪您半世紀

香港 港府

上一則

浙江一中學頒發「毛毯獎狀」學生直接把榮譽披身上

下一則

湖北女醫「咆哮式」向腦癱兒母親塞200元愛心款暴紅 全網喊：也想捐

延伸閱讀

華人被困中東 航班頻取消歸期未定 美政府警告緊急撤離

華人被困中東 航班頻取消歸期未定 美政府警告緊急撤離
中東航班大亂、機票瘋漲900% 亞洲航空公司有一優勢

中東航班大亂、機票瘋漲900% 亞洲航空公司有一優勢
影／中東戰火延燒空域被迫關閉 阿聯酋航空暫時復航載運501旅客抵台

影／中東戰火延燒空域被迫關閉 阿聯酋航空暫時復航載運501旅客抵台
中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人

中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點