國泰停杜拜、利雅德航班至3.14 港郵政暫停寄往卡達空郵

香港新聞組／香港4日電
中東戰火彌漫，國泰航空宣布取消往返杜拜及利雅得的航班，直到2月14日止；圖為一名阿聯酋航空的乘客，2日站在香港國際機場報到櫃檯旁。(路透)
中東戰火彌漫，國泰航空宣布取消往返杜拜及利雅得的航班，直到2月14日止；圖為一名阿聯酋航空的乘客，2日站在香港國際機場報到櫃檯旁。(路透)

中東戰火彌漫，航空交通大受影響，香港機場連續數日公布取消航班，國泰航空則宣布，取消往返杜拜及利雅德的航班，直到14日止。

香港機場管理局公布，受中東局勢影響，截至3日上午11時，全日有14班航班取消。

國泰航空則宣布，鑑於中東局勢最新發展，將取消3日至本月14日間，往返杜拜及利雅德的航班。國泰指，會密切關注事態發展，旅客和機組人員的安全是首要考量，因此於未來數天航班時間表，或需要進一步調整。

國泰航空說已啟動特別票務安排，為乘客提供靈活選擇。已預訂14日或之前往返香港與杜拜及利雅德國泰航班的乘客，如需重新訂位、更改航點或選擇退款，均可獲豁免相關手續費。15日以後的航班，建議乘客於啟程前瀏覽國泰航空網站及查閱最新的航班資訊和其他公告。

香港1間旅行社縱橫遊說，目前有2個旅行團、共約20名旅客在杜拜，預計未能按原定計畫返港，需要滯留在杜拜。縱橫遊常務董事袁振寧說，多個中東主要機場仍在封閉，杜拜觀光局要求旅客自星期日起留在酒店，但今日能恢復外出觀光，相信襲擊主要發生在近美軍基地附近，不影響觀光景點。

香港足球總會說，由於中東局勢持續緊張，正在阿聯酋杜拜參與「Pink Ladies Cup 2026」賽事的香港女子足球隊，將退出比賽。香港足總表示，球隊現時已停止一切外出活動，並留守在當地酒店，確保人身安全。

香港電台報導，香港郵政宣布，接獲卡塔爾郵政機關及航空公司通知，由於航空運輸受阻，即日起暫停寄往卡達及經當地轉運的空郵郵件服務。

