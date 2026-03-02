我的頻道

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

192層蛋撻剩1分店...不敵北上潮 灣仔檀島餅店結業攻外賣

香港新聞組╱香港2日電
「檀島咖啡餅店灣仔店」位於灣仔軒尼詩道。(取材自臉書)
「檀島咖啡餅店灣仔店」位於灣仔軒尼詩道。(取材自臉書)

曾是張學友與湯唯主演的電影「月滿軒尼詩」取景地之一、屹立灣仔逾80年的老字號檀島咖啡餅店，不敵市道轉變與港人北上消費潮，位於軒尼詩道的分店3月1日正式結業。隨著租約期滿，加上本地客源銳減，這間承載幾代港人回憶的名店暫別灣仔，未來擬轉型主攻外賣模式，減低租金及人手壓力。

綜合港媒報導，結業當日，不少熟客專程到場道別，中午時段店外排起人龍，食客忙著購買馳名的192層酥皮蛋撻與奶茶。第二代負責人楊永業坦言，近年經營環境困難重重，本地消費力外流，內地旅客未能填補缺口，生意大不如前；加上租約屆滿，業主已與新租客洽談，最終決定結業。

他透露，正物色新鋪位，計畫轉型為外賣店，集中售賣酥皮蛋撻、菠蘿油及奶茶咖啡等招牌產品，期望數月內有新消息。

隨著灣仔店落幕，香港僅餘將軍澳一間分店。

報導指出，檀島創辦於1940年代，早年以獨特咖啡配方打響名堂，其後逐步加入通粉、墨西哥包等食品，成為香港第一代茶餐廳代表；然而疫後復甦不似預期，加上北上消費成風，店內近年常見空位。檀島之前曾在中環、內地及新加坡等地設分店，灣仔店結業後，現僅餘將軍澳坑口店。

這間灣仔店因電影「月滿軒尼詩」成為影迷朝聖地。片中張學友與湯唯多次在店內品嘗蛋撻與奶茶，為小店添上浪漫色彩。電影上映後，吸引不少本地及外地遊客到訪打卡，成為一段集體回憶。

光顧超過40年的熟客表示，除不捨酥皮蛋撻味道如一，更懷念店內濃厚人情味，「以前可以慢慢坐，不會被催趕」。對不少港人而言，檀島不僅是一間茶餐廳，更是一段城市生活縮影。

號稱擁有192層酥皮的酥皮蛋撻，是「檀島咖啡餅店」鎮店招牌。(取材自臉書)
號稱擁有192層酥皮的酥皮蛋撻,是「檀島咖啡餅店」鎮店招牌。(取材自臉書)

香港

比普通小鼠能生…飛過太空的「航天小鼠」產第3窩寶寶

中首隻「太空蝴蝶」誕生 微重力環境下破蛹展翅

