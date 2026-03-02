啟德園開幕一周年 吸190萬人次 票務收入冠亞洲

我的頻道

香港新聞組╱香港2日電
南韓女團Blackpink今年1月在香港啟德體育園舉辦演唱會,帶動人潮與周邊經濟。(中通社)
啟德體育園開幕一周年，交出亮眼成績單。園方公布，自去年3月1日啟用以來，已舉辦近50項、超過120場國際及本地體育與娛樂盛事，主場館及體藝館使用率接近九成，主場館入場人次突破190萬；多項室內及戶外運動設施亦累計錄得逾5.2萬人次會員訂場，社區運動時數接近14萬小時，體育活動總參與人數超過84萬人次。值得一提的是，主場館售票與總收入冠亞洲，逐步奠定「香港主場」地位。

文匯報報導，昨日適逢一周年，啟德體育園區近100間零售及餐飲商戶推出一日限定九折優惠，並舉辦大型社區同樂日，邀請近1500名市民免費體驗八項運動設施。現場人流明顯增加，部分商戶表示，配合演唱會及電競賽事舉行，加上優惠帶動，周末客流較平日顯著上升。

由於主場館禁止攜帶外來食物及飲品，不少觀眾選擇散場後用餐消費，對零售餐飲形成穩定支撐。

園方亦推出會員消費換領限量紀念品活動，進一步刺激購物氣氛。有專程來港觀賞演唱會的內地旅客表示，原本只為活動而來，得知商戶優惠後順道用餐及選購手信，增加在園區逗留時間。

在國際排名方面，根據國際權威雜誌《Pollstar》統計，截至去年底，啟德主場館在全球大型場館票務銷量排名第三、總收入排名第五，兩項指標均位列亞洲第一，反映其吸引世界級演出及賽事的能力。旅遊業界指出，過去一年在園區舉辦的大型活動中，約半數參與者為訪港旅客，對酒店、餐飲及零售帶來明顯帶動效應。

旅遊業促進會認為，場館規模是成功關鍵，使香港得以爭取國際知名歌手及頂級賽事落戶，提升城市曝光率。業界建議，未來可推出更多結合門票、餐飲、交通及旅遊元素的套票產品，並串連周邊景點，延長旅客停留時間，擴大「體育+盛事」經濟效益。

啟德體育園管理層表示，未來將繼續支持全民運動政策，深化社區參與，同時連結大灣區及國際舞台，吸引更多大型活動舉行，進一步鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位。

啟德體育園2月舉辦首個戶外海濱年宵市集。(中通社)
