中東危機 香港杜拜遊學團與戰火擦身過 26人賽馬團仍滯留

香港示意圖。(圖：shutterstock)

中東戰火驟然升溫，香港 3間小學合辦的杜拜 遊學團，逾40名師生與戰火幾乎擦身而過，最終趕及在機場關閉前起飛安全返港；同時，隨馬匹「昇瀧駒」遠征杜拜的26人香港賽馬團隊，則滯留中東，等待進一步航班安排；此外，10個原定3月出發的中東團則已取消。突如其來的局勢變化，令香港教育界、體育界及旅遊業同受牽動。

文匯報報導，香港聯校遊學團早前前往杜拜及阿布達比展開6天5夜行程，共40多名學生及5名老師。帶隊老師透露，2月28日一行人曾到訪棕櫚島，外面就是波斯灣，附近曾傳出爆炸聲，直言「與戰火距離很近，真的很幸運可以平安回來」。

報導指出，原定航班一度延誤逾一小時，最終成功起飛返港。飛行途中無法上網聯絡校方，家長只能透過新聞掌握情況，氣氛一度緊張；落機後第一時間報平安，師生情緒才稍為放鬆。

香港入境處表示，截至昨日下午5時，共接獲194名身在當地港人查詢，主要涉及航班改動及回港安排，全部求助者均稱身處安全地點。當局已透過外交部駐港特派員公署及中國駐多國使領館了解情況，並與旅遊業監管局保持聯繫，持續向港人提供適切建議與可行協助。

另一方面，香港賽馬界亦受波及。馬匹「昇瀧駒」早前赴杜拜出戰三級賽「北風錦標」，隨行26人的香港團隊，包括練馬師蘇偉賢、騎師田泰安及其家人、馬主與工作人員，目前滯留當地。香港賽馬會表示，已與所有成員建立聯絡，提供住宿、醫療及交通支援，並密切留意航班動向，準備配合特區政府可能的撤離安排。馬會強調，團隊成員現時全部安全，暫留酒店等候通知。

航空交通持續受影響。香港國際機場截至昨午共有12班往返中東航班取消，今日亦有8班取消。國泰航空已暫停往返杜拜及利雅德的客運航班；約10個原定本月中前出發的中東團已取消。

有滯留杜拜的港人形容親歷空襲過程。香港律師楊雲峰在社交平台上載影片稱，曾見天空有火光飛過並聽到爆炸聲，酒店響起警報，住客集中大堂等候指示，被勸喻暫勿返回房間，以便必要時迅速撤離。他慨嘆，貼近戰爭現場，才更體會和平可貴。