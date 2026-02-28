我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

華人長者分租房間 因這疏忽租金收不到還遭勒索

停泊香港郵輪回復至高峰期88% 今年料逾200班

香港新聞組／香港1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩2月28日表示，去年有189班郵輪航班停泊在香港，已恢復至高峰時期的88%，今年有望超過200班郵輪航班停泊在香港。圖為2月28日一艘郵輪在香港停泊。（中新社）
香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩2月28日表示，去年有189班郵輪航班停泊在香港，已恢復至高峰時期的88%，今年有望超過200班郵輪航班停泊在香港。圖為2月28日一艘郵輪在香港停泊。（中新社）

新一份財政預算案提出來年向香港旅遊發展局撥款16.6億元（港幣，下同，約2.1億美元），按年增長34.5%。港府文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日表示，港府去年財政較緊張時削減撥款近20%，旅發局在使用儲備及「限米煮限飯」下，中環光影匯及美酒佳餚等活動也有不錯表現。

綜合文匯報、明報報導，而去年全年錄得189班郵輪停泊，按年增加26%，已回復至高峰期的88%，今年有望可逾200班。旅發局會進一步吸引更多國際郵輪將香港納入行程，並繼續深化與大灣區及內地其他省市的旅遊協作，並與航空公司探討推出「一程多站」行程。

羅淑佩表示，有數個航線以香港為母港，國產大郵輪也有望年底停靠香港，相信日後與大灣區有很大協同合作空間，加上高鐵直通航班及航點愈來愈多，對香港有很大幫助。她並指出，以往疫情影響郵輪的編排，相信近年較少到港的郵輪未來會再訪港，故對郵輪到港感到樂觀。

羅淑佩昨早在表示，啟德郵輪碼頭定位與海運大廈不同，前者面積雖大，惟用作出入境大堂及海關設施，商場或商業用途設施則分布郵輪碼頭兩端。她說，啟德郵輪碼頭現規畫與最初不同，難變成大商場，碼頭旁邊的青年驛站「啟航1331」為當局帶來契機，以後或會與類似青年驛站等機構合作，為餐飲、青年及文藝活動提供空間。她又引述「啟航1331」數個營運公司及部分已入標公司反映有興趣參與相關活動。

她又透露，已接獲數間公司就啟德郵輪碼頭租約投標，預計今年內公布中標結果。

她又引述業界稱「光影匯」有帶動中環整區人流，估計旅發局將來考慮擴展光影匯地點時，會考慮地區協同效應，幫助附近商業活動。

羅淑佩強調，旅遊相關行業2024年聘用16萬名員工，創造864億元增加值，並以去年美酒佳餚巡禮為例，指每日平均入場人數按年增三成，日均品酒券使用率則增四成，反映參展商做到生意。隨著着啟德體育園等新景點落成，去年就業人數及經濟貢獻將更高，而旅發局每年有多個旗艦項目，年初一花車及表演隊伍數目有增加，國際龍舟嘉年華亦會擴大規模，旅發局正構思中秋節舞火龍相關旅遊活動，並冀將萬聖節打造成開心和富創意的全民裝扮派對。

世報陪您半世紀

香港 郵輪

上一則

香港2月新盤成交急跌43% 仍連續13個月破千伙大關

下一則

香港簡樸房條例生效 登記期1年 3成劏房須整改

延伸閱讀

港超級豪宅加印花稅升至6.5% 庫房年收增1200萬美元 業界回應了

港超級豪宅加印花稅升至6.5% 庫房年收增1200萬美元 業界回應了
新春遊港客年增14% 尖沙咀商場消費增6成 74%內地團過夜

新春遊港客年增14% 尖沙咀商場消費增6成 74%內地團過夜
港擬砸數千萬港元 設知識產權學院 助企業申請專利融資

港擬砸數千萬港元 設知識產權學院 助企業申請專利融資
香港護生態 熱門景點擬推預約制 漁護署研究收費可行性

香港護生態 熱門景點擬推預約制 漁護署研究收費可行性

熱門新聞

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
不少貼文打著「私家偵探」的旗號招攬生意。（取材自新聞坊）

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

2026-02-26 06:30

超人氣

更多 >
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」