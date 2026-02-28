停泊香港郵輪回復至高峰期88% 今年料逾200班

香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩2月28日表示，去年有189班郵輪航班停泊在香港，已恢復至高峰時期的88%，今年有望超過200班郵輪航班停泊在香港。圖為2月28日一艘郵輪在香港停泊。（中新社）

新一份財政預算案提出來年向香港 旅遊發展局撥款16.6億元（港幣，下同，約2.1億美元），按年增長34.5%。港府文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日表示，港府去年財政較緊張時削減撥款近20%，旅發局在使用儲備及「限米煮限飯」下，中環光影匯及美酒佳餚等活動也有不錯表現。

綜合文匯報、明報報導，而去年全年錄得189班郵輪 停泊，按年增加26%，已回復至高峰期的88%，今年有望可逾200班。旅發局會進一步吸引更多國際郵輪將香港納入行程，並繼續深化與大灣區及內地其他省市的旅遊協作，並與航空公司探討推出「一程多站」行程。

羅淑佩表示，有數個航線以香港為母港，國產大郵輪也有望年底停靠香港，相信日後與大灣區有很大協同合作空間，加上高鐵直通航班及航點愈來愈多，對香港有很大幫助。她並指出，以往疫情影響郵輪的編排，相信近年較少到港的郵輪未來會再訪港，故對郵輪到港感到樂觀。

羅淑佩昨早在表示，啟德郵輪碼頭定位與海運大廈不同，前者面積雖大，惟用作出入境大堂及海關設施，商場或商業用途設施則分布郵輪碼頭兩端。她說，啟德郵輪碼頭現規畫與最初不同，難變成大商場，碼頭旁邊的青年驛站「啟航1331」為當局帶來契機，以後或會與類似青年驛站等機構合作，為餐飲、青年及文藝活動提供空間。她又引述「啟航1331」數個營運公司及部分已入標公司反映有興趣參與相關活動。

她又透露，已接獲數間公司就啟德郵輪碼頭租約投標，預計今年內公布中標結果。

她又引述業界稱「光影匯」有帶動中環整區人流，估計旅發局將來考慮擴展光影匯地點時，會考慮地區協同效應，幫助附近商業活動。

羅淑佩強調，旅遊相關行業2024年聘用16萬名員工，創造864億元增加值，並以去年美酒佳餚巡禮為例，指每日平均入場人數按年增三成，日均品酒券使用率則增四成，反映參展商做到生意。隨著着啟德體育園等新景點落成，去年就業人數及經濟貢獻將更高，而旅發局每年有多個旗艦項目，年初一花車及表演隊伍數目有增加，國際龍舟嘉年華亦會擴大規模，旅發局正構思中秋節舞火龍相關旅遊活動，並冀將萬聖節打造成開心和富創意的全民裝扮派對。