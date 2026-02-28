香港詐團新手法 假冒「樓下住戶」投訴噪音 圖騙個資

香港 近年電訊詐騙手法層出不窮，近日，有讀者向媒體提供可疑短訊對話截圖，疑似近期新興詐騙手法──假扮「樓下住戶」投訴深夜噪音，再藉此向事主套取個人資料，進一步誘人入局行騙。私隱專員公署及警方提醒市民，慎防詐騙手法，切勿輕易透露個人資料及輕易相信初相識的陌生人；如有懷疑可致電防騙易熱線18222查詢，或截圖報案。

大公報報導，該讀者表示，昨日突然收到一條手機SMS短訊，聲稱是住自己樓下的陳小姐，指「晚上聲音有些嘈，上去敲門想找你協商沒人回應，我有錄音可以給你聽，方便請加WhatsApp：6602xxxx」。讀者表示，自己住一樓，樓下是屋苑平台的公眾地方，根本無住戶，高度懷疑有關短訊是騙徒手法，藉搭訕騙取個人資料後，將人誘入投資殺豬盤。

記者按讀者提供的電話多次致電「陳小姐」，惟對方一概不接。於是改用WhatsApp與對方聯繫，發現對方使用美女頭像，問對方何事，對方反問記者是誰、由哪裡得到其電話及姓氏？記者自報是王先生，表示平日好細聲，不會滋擾樓下單位。對方隨即發來一條視頻，指「這是夜間10點以後錄的視頻，麻煩您看一下是什麼原因造成的。」記者回應指這幾日家裡無人，不會有任何噪音，並質疑對方是不是有幻覺？

惟對方否認有幻覺，指噪音「已經是連續好幾天的啦，希望跟您溝通之後會有好轉！」對方又問記者「是不是居住在跑馬地山光苑A座9樓住戶」，記者否認，惟對方一再追問記者是否居住在跑馬地山光苑，最後對方得知無法進一步誘騙記者個人資料，以「你真無聊」，結束對話。

假冒鄰居漁翁撒網式廣發SMS，假冒鄰居投訴噪音、漏水或車位被霸等，誘使事主回覆或要求以即時通訊軟件聯絡，以作進一步的商討。該種行騙手法於去年3月開始在香港出現並越趨普及。一旦事主與騙徒展開對話，對方會假扮有意發展情緣等各種手法，取得事主信任，從而騙取金錢或個人資料；或誘使事主點擊不明連結，令事主誤入偽冒網站，藉此套取其個人資料及騙財。