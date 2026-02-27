電車首次登記稅寬減至3月底 炒車黨狂如炒樓 車行1天賣200輛

香港首個由油站轉型、位於鑽石山的油電站「加德士蒲崗村道油電站」日前啓用，新增兩支輸出功率120千瓦的高速充電樁供電動車使用。(中通社)

新一份財政預算案宣布，電動私家車的首次登記稅寬減措施，包括「一換一」計畫，將於3月31日屆滿後不再延續，引發大批買家趕在限期前購買電動車 ，淘汰原有的燃油車。有灣仔電動車行銷售人員表示，財政預算案公布當天，單日即賣出一、兩百輛電動車。另有銷售人員透露，目前除了在網上出現「一換一」配額交易炒風外，更有「炒車黨」現買現賣電動車，轉手即賺數萬元。

大公、文匯報報導，電動車行銷售人員指出，現在不少人會像「炒樓」一樣「炒車」，形容去年「炒車黨」簡直「賺瘋了」。他以一輛16.9萬元（港元，下同，2.16萬美元）的車款為例，「這款車現在經『一換一』計畫後，扣稅後最終價格約15.5萬元，但下月底計畫屆滿後，連稅車價23萬。一些『炒車黨』現在先買車，再暫放停車場，隨即開價20萬元轉售，炒家賺4、5萬元，買車市民又覺得20萬元買，仍較下月23萬元買划算，大家都賺。」其後他又推銷車行獨家優惠，表示即使不參與計畫，亦可使用車行提供的補貼，直接支付16.9萬元買該電動車，「這樣就不用煩惱在外購買一換一配額，額外多花數萬元炒價。」

事實上，網上近日湧現眾多放售「一換一」配額的帖文，炒價數萬元不等。有銷售人員26日指，符合「一換一」計畫條件的車主，已經進行「劏車」、取消車輛登記等程序，之後在車行訂購新的電動車，提貨之後便與購買配額的人交收和進行車輛過戶，購買配額的人需支付已扣減稅項的新車費和購買配額的費用，節省數萬元甚至十幾萬元稅款，故配額炒賣自然有價有市。

香港 汽車會永遠榮譽會長李耀培26日表示，如車主可購得電動車現貨，並於下月31日前完成相關手續，便可享有「一換一」寬減。「有現貨就不用擔心，明後天都可以去辦理『一換一』，只要下月31日前完成上牌，就能搭上優惠的尾班車。」若未能即時提車，則需於前日（25日）或之前簽約預訂，並於明年2月24日或之前提交申請，方可繼續享有寬減，逾期則不再適用。

談及香港電動車市場的發展，李耀培指出，10萬元以下電動車一般無須繳付稅款，50萬元以上車輛又一直不適用「一換一」計畫。因此，今次取消「一換一」計畫，最受衝擊的是10萬元以上、50萬元以下的電動車。