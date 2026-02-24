港女嫁內地男33年來從6%激增至40% 普遍比丈夫稍年長

數據顯示，自1990年代起，港女嫁內地男的情況持續上升，33年間從6%激增至40%；圖為香港結婚節暨秋日婚紗展資料照。 (中新社)

自1980年代內地改革開放後，大批港人開始北上，後來一些單身漢到內地找老婆，以致早年香港 、內地之間的通婚，主要是港男單向到內地娶妻，但1990年代起，港女嫁內地男的情況開始出現，且持續上升，33年間從6%激增至40%。

中央社報導，香港統計處上月出版最新統計月刊，內容包括1991至2024年間的香港、內地通婚情況。

港女與內地男的婚姻為何上升，有報導認為，當中原因包括愈來愈多港女到內地工作，增加結識當地男友的機會。隨內地經濟迅速發展，內地男經濟能力增強，也是誘因。

與此同時，香港女多男少，愈來愈多港女選擇內地男結婚，這也是為何一些港女的年齡稍大於丈夫的原因。

根據月刊，1991年只有1390名港女嫁給內地男，占年內跨境結婚的6.1%，同年港男迎娶內地女的卻有2萬1220宗，占跨境婚姻的93.9%，兩者差距甚大。

但自此之後，港女與內地男結婚的宗數持續上升，到了2018年達到7317宗，同年港男與內地女的結婚宗數下降至1萬3784宗。

在新冠疫情 爆發封關，3年期間港女與內地男結婚宗數驟然下降，各年依次為1581、1620和2768宗。

疫後中港跨境婚姻又再飆升，2023年港女與內地男結婚宗數增至9948宗，2024年則飆至1萬712宗。

去年港男與內地女結婚的數目則為1萬6078宗，仍然多於港女嫁給內地男的數目，但兩者的差距已較1991年大幅減少；同年的中港跨境婚配之中，港女與內地男結婚所占比率已從早年的6%激增至40%。

在跨境結婚之中，有一種現象是：娶內地女的港男，其年齡一般大於對方，年齡差距的中位數是5年。而港女與內地男的差距不大，一般在1年或以下，而且港女普遍較內地丈夫稍為年長。

對於中港通婚愈趨頻繁的原因，統計月刊表示，隨著香港與內地交往頻繁，很多跨境婚姻得以透過日常交往而產生。

中港跨境結婚變得頻繁，也促使香港的婚姻結構出現結構性變化，以2024年為例，本地男女婚配有1萬9253宗，但與內地跨境婚姻則有2萬6790宗，遠遠超過本地男女婚配數目。

對於促成中港跨境婚姻的原因，坊間有不同解讀，但大致上還是因為早年內地貧窮，內地女爭相下嫁給港男。不過，時移勢易，隨著內地民眾日益富裕，內地女嫁港男的情況有所減少。