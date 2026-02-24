我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

港女嫁內地男33年來從6%激增至40% 普遍比丈夫稍年長

香港新聞組／香港24日電
數據顯示，自1990年代起，港女嫁內地男的情況持續上升，33年間從6%激增至40%；圖為香港結婚節暨秋日婚紗展資料照。 (中新社)
數據顯示，自1990年代起，港女嫁內地男的情況持續上升，33年間從6%激增至40%；圖為香港結婚節暨秋日婚紗展資料照。 (中新社)

自1980年代內地改革開放後，大批港人開始北上，後來一些單身漢到內地找老婆，以致早年香港、內地之間的通婚，主要是港男單向到內地娶妻，但1990年代起，港女嫁內地男的情況開始出現，且持續上升，33年間從6%激增至40%。

中央社報導，香港統計處上月出版最新統計月刊，內容包括1991至2024年間的香港、內地通婚情況。

港女與內地男的婚姻為何上升，有報導認為，當中原因包括愈來愈多港女到內地工作，增加結識當地男友的機會。隨內地經濟迅速發展，內地男經濟能力增強，也是誘因。

與此同時，香港女多男少，愈來愈多港女選擇內地男結婚，這也是為何一些港女的年齡稍大於丈夫的原因。

根據月刊，1991年只有1390名港女嫁給內地男，占年內跨境結婚的6.1%，同年港男迎娶內地女的卻有2萬1220宗，占跨境婚姻的93.9%，兩者差距甚大。

但自此之後，港女與內地男結婚的宗數持續上升，到了2018年達到7317宗，同年港男與內地女的結婚宗數下降至1萬3784宗。

在新冠疫情爆發封關，3年期間港女與內地男結婚宗數驟然下降，各年依次為1581、1620和2768宗。

疫後中港跨境婚姻又再飆升，2023年港女與內地男結婚宗數增至9948宗，2024年則飆至1萬712宗。

去年港男與內地女結婚的數目則為1萬6078宗，仍然多於港女嫁給內地男的數目，但兩者的差距已較1991年大幅減少；同年的中港跨境婚配之中，港女與內地男結婚所占比率已從早年的6%激增至40%。

在跨境結婚之中，有一種現象是：娶內地女的港男，其年齡一般大於對方，年齡差距的中位數是5年。而港女與內地男的差距不大，一般在1年或以下，而且港女普遍較內地丈夫稍為年長。

對於中港通婚愈趨頻繁的原因，統計月刊表示，隨著香港與內地交往頻繁，很多跨境婚姻得以透過日常交往而產生。

中港跨境結婚變得頻繁，也促使香港的婚姻結構出現結構性變化，以2024年為例，本地男女婚配有1萬9253宗，但與內地跨境婚姻則有2萬6790宗，遠遠超過本地男女婚配數目。

對於促成中港跨境婚姻的原因，坊間有不同解讀，但大致上還是因為早年內地貧窮，內地女爭相下嫁給港男。不過，時移勢易，隨著內地民眾日益富裕，內地女嫁港男的情況有所減少。

世報陪您半世紀

香港 疫情

上一則

「我的歌聲裡」曲婉婷新帳號被封 想復出沒門…

下一則

「用牙線就能遮眼」 皇馬球星辱華 中網友不接受道歉

延伸閱讀

黎智英能否保外就醫？香港懲教署長：須服刑完畢

黎智英能否保外就醫？香港懲教署長：須服刑完畢
香港馬王「嘉應高昇」18連勝 破「精英大師」紀錄

香港馬王「嘉應高昇」18連勝 破「精英大師」紀錄
前TVB港星陳俊安轉戰內地 拍「一笑隨歌」險墜馬

前TVB港星陳俊安轉戰內地 拍「一笑隨歌」險墜馬
改裝宿舍成本降 業界：短期可增宿位 長遠須覓地發展

改裝宿舍成本降 業界：短期可增宿位 長遠須覓地發展

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課