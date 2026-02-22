我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

中央社／ 華盛頓22日電
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑。在父親78歲高齡、健康急速惡化之際，女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。

黎采這封信21日刊登於紐約郵報（New York Post）。黎采在信中先祝賀谷愛凌（Eileen Gu）於米蘭冬季奧運再創歷史佳績，接著話鋒一轉，提到谷愛凌曾強調，美國的成長背景與教育賦予她使命感，並讓她立志以自身影響力「成為善的力量」。

「在本屆冬奧期間，您表示自己展現了在美國學到的最佳價值。」黎采寫道，「而這些價值——言論自由、同理心、對個人尊嚴的尊重——也是我從父母身上學到並珍視的。」

她指出，正是基於這些共同價值，她懇請谷愛凌出面，為黎智英發聲。

信中提到，黎智英畢生捍衛自由理念，並非遙望美國價值，而是深信自由與敢於對權力說真話，是社會繁榮的基石，更是道德責任。他因此賭上事業、自由，乃至生命。因為他相信，西方所享有的自由應是普世權利。

今年2月9日，78歲的黎智英因透過自己創辦的報紙倡議自由，在香港被判處20年徒刑。「和您一樣，他與東西方都有深厚連結。」黎采寫道。

黎采說，在被單獨監禁逾五年後，黎智英的健康狀況迅速惡化，患有糖尿病與心臟病，「剩下的時間已經不多」。

她呼籲谷愛凌，作為中國奧運代表隊成員、在中國社會備受尊敬的人物，或能成為促成人道行動的關鍵力量。

「請您向中國官員反映我父親的情況，敦促他們允許一位和您一樣珍惜自由的老人，安享晚年。」

谷愛凌出生於加州，就讀史丹福大學，母親為旅美中國移民。她於2019年決定代表中國出賽，當時形容這是「極其艱難」的選擇。隨著美中地緣政治緊張升溫，她的決定在美國社會引發爭議。

谷愛凌未曾公開批評中國的人權爭議，包括新疆維吾爾族處境或黎智英案件。

她的國籍爭議同樣備受議論。外界質疑，谷愛凌並未有效放棄美國國籍就以中國國籍參賽，既不符中國法律，也有違奧運規定。

黎采的公開信在網路上引發討論。有網友質疑此舉難以奏效。一名暱稱「Lake Dweller」的留言者稱，這是一封出色且聰明的政治行動，但認為谷愛凌「只在乎自己」，不會為黎智英做任何事。

另一名「I’mYourHuckleberry」則指出，北京曾支付谷愛凌1400萬美元代言費，金額高於美國任何贊助，「她不會為此冒險，因為那將損及她在中共的地位。」

也有網友挺黎采。一名自稱「ET Phone Home」的留言者表示，黎采的公開信是對谷愛凌的「巧妙回擊」，指谷愛凌代表中共，是對美國的背叛，她既享受著美國自由，又用她冷酷的貪婪之心貶低美國。

世報陪您半世紀

谷愛凌 黎智英 奧運

上一則

中國公務員春節參加相親 炫富有賓利、保時捷、房子很多

延伸閱讀

白宮：川普重視為黎智英發聲 期待4月訪問中國

白宮：川普重視為黎智英發聲 期待4月訪問中國
黎智英遭判20年 台外交部：凸顯北京形塑寒蟬效應企圖

黎智英遭判20年 台外交部：凸顯北京形塑寒蟬效應企圖
黎智英判刑20年 陸委會嚴厲譴責 WSJ：示警台被中共統治下場

黎智英判刑20年 陸委會嚴厲譴責 WSJ：示警台被中共統治下場
人權團體：78歲黎智英判20年等同死刑 港法院：不因健康狀況減刑

人權團體：78歲黎智英判20年等同死刑 港法院：不因健康狀況減刑

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
女子除夕在監控看到父親對著空桌獨自吃餃子。(視頻截圖)

除夕夜父獨自吃餃子 女兒看監控哭了 驅車800公里返鄉

2026-02-20 09:30
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03

超人氣

更多 >
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她