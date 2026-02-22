我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

粵車入市區3000宗申請 港府將檢視額度 目標擴更多城市

香港新聞組／香港22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

香港去年11月15日起分兩階段開放「粵車南下」進入市區，至今已滿3個月，第一階段規定廣東車輛可停泊於港珠澳大橋香港口岸自動化停車場，旅客隨後轉乘公共交通或接駁巴士進入市區。第二階段則開放符合資格的廣東私家車直接駛入香港市區；首批開放城市包括廣州、珠海、江門、中山，預計實施半年後擴展至全省其他城市。

明報報導，「粵車南下」實施以來，運輸署接獲及處理逾3000宗入市區申請，預訂則有1700宗；「轉機停車場」則有逾7000人申請帳戶，逾2500人使用。運輸及物流局長陳美寶21日表示，農曆新年內地9天假期約有600宗粵車入市區預訂，周末使用額度接近用盡，當局會密切留意每日預訂情況，希望鞏固基礎後再檢視額度有否提高空間。陳美寶表示，與廣東省商討時會小心密切溝通，做好互惠相向奔赴，未來目標會朝向增加更多適合的城市數目。

據報導，陳美寶21日早在港台節目說，粵車南下推行順利，近日因屬內地長假期，申請符合預期，周末使用額度近100宗，平日則視乎有否展覽和活動，額度使用不俗。被問配額會否因應長假期調整，她說當局會密切留意每日預訂情況，希望透過宣傳和推廣管控，而主題樂園等又推出相關套餐吸引內地旅客，冀鞏固基礎後再檢視。

報導稱，陳說，粵車南下過半申請打算留港一兩晚，符合預期。她認為港珠澳大橋等國家級基建對內地駕駛者吸引力大，大橋使用量於年初三突破單日2.7萬車次紀錄，新年5天平均每日2.1萬車次，按年增幅25%。她期望鼓勵以探親、消費、旅遊等各類出行，提高平日粵車南下額度使用率，以作分流。

報導指，陳美寶又說，措施推行初期有零星交通違例個案，包括有司機使用自動駕駛系統，當局已發出電子警告，暫停其申請資格，並安排驗車，通過後才會恢復。

世報陪您半世紀

香港 主題樂園

上一則

為宏福苑大火連署問責官員 香港中大生學籍遭除提上訴

下一則

冬奧1500米速滑第7創港紀錄 19歲林靜欣：像做夢一樣

延伸閱讀

香港最新失業率 由3.8%微升至3.9%

香港最新失業率 由3.8%微升至3.9%
六合彩金多寶史上最高彩金2億港元 香港全城瘋狂

六合彩金多寶史上最高彩金2億港元 香港全城瘋狂
港府發展局長：大專宿舍地價 不會參考住宅

港府發展局長：大專宿舍地價 不會參考住宅
曼哈頓中城鬧市區便利店爆槍案 一人死

曼哈頓中城鬧市區便利店爆槍案 一人死

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我