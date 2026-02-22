粵車入市區3000宗申請 港府將檢視額度 目標擴更多城市

香港 去年11月15日起分兩階段開放「粵車南下」進入市區，至今已滿3個月，第一階段規定廣東車輛可停泊於港珠澳大橋香港口岸自動化停車場，旅客隨後轉乘公共交通或接駁巴士進入市區。第二階段則開放符合資格的廣東私家車直接駛入香港市區；首批開放城市包括廣州、珠海、江門、中山，預計實施半年後擴展至全省其他城市。

明報報導，「粵車南下」實施以來，運輸署接獲及處理逾3000宗入市區申請，預訂則有1700宗；「轉機停車場」則有逾7000人申請帳戶，逾2500人使用。運輸及物流局長陳美寶21日表示，農曆新年內地9天假期約有600宗粵車入市區預訂，周末使用額度接近用盡，當局會密切留意每日預訂情況，希望鞏固基礎後再檢視額度有否提高空間。陳美寶表示，與廣東省商討時會小心密切溝通，做好互惠相向奔赴，未來目標會朝向增加更多適合的城市數目。

據報導，陳美寶21日早在港台節目說，粵車南下推行順利，近日因屬內地長假期，申請符合預期，周末使用額度近100宗，平日則視乎有否展覽和活動，額度使用不俗。被問配額會否因應長假期調整，她說當局會密切留意每日預訂情況，希望透過宣傳和推廣管控，而主題樂園 等又推出相關套餐吸引內地旅客，冀鞏固基礎後再檢視。

報導稱，陳說，粵車南下過半申請打算留港一兩晚，符合預期。她認為港珠澳大橋等國家級基建對內地駕駛者吸引力大，大橋使用量於年初三突破單日2.7萬車次紀錄，新年5天平均每日2.1萬車次，按年增幅25%。她期望鼓勵以探親、消費、旅遊等各類出行，提高平日粵車南下額度使用率，以作分流。

報導指，陳美寶又說，措施推行初期有零星交通違例個案，包括有司機使用自動駕駛系統，當局已發出電子警告，暫停其申請資格，並安排驗車，通過後才會恢復。