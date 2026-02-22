我的頻道

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

港戲院夜場入座率1成 「散場如鬼城」 業界：振興勿單靠優惠

香港新聞組／香港22日電
近年來香港電影市道、晚市皆有不振現象，業界呼籲振興戲院勿單靠優惠；圖為戲院商會去年5月主辦「全港戲院日」，每張電影票售價30港元，盼推廣電影業發展。(中新社)
近年電影市道、晚市同告不振，有政黨及議員建議《財政預算案》補貼晚間電影場次，振興票房以至「夜經濟」。體演文出界議員霍啟剛引述香港票房有限公司估算，去年港產片和內地片的晚上9時半後場次票房，僅約3000多萬元；明報按電影網預售資訊，統計農曆新年前部分「旺區」戲院晚上9時後入座率，發現多場入座率大約一成甚至更低。

明報報導，霍啟剛引述票房公司數據稱，去年香港中西電影票房全年總收入為11億3147萬元（港幣，下同，約1億4476萬美元），年減約2億元，初步估計，去年晚上9時半後的港產片和內地片票房介乎3000萬至4000萬元。翻查網上資料，去年約300部在港上映的電影中，至少76部屬香港和內地電影。

據報導，按「Hong Kong Movie」網站實時預售情況，以周日（15日）及年廿九（16日）為例，下午1至6時平均入座率超過兩成，晚上6至9時跌至約一成，其中周日晚上9時後進一步跌至8%，年廿九的平均入座率則達38%，高於較早時段，不過若撇除當日開始在多間戲院上映並爆滿的賀歲新片《夜王》，其餘電影晚上9時後的平均入座率約一成，仍低於下午場次。

報導說，到年初一、二（17日、18日）公眾假期，撇除多個時段滿座的《夜王》，在賀歲檔上映的《金多寶》、《鏢人：風起大漠》及《尋秦記（Plus+多元宇宙版）》均呈現夜晚場次平均入座率低於日場的趨勢。以《金多寶》為例，該兩日下午平均入座率約六成，晚上9時後約一成。

報導指，香港資深演員、監製及電影工作者田啟文憶述，以前夜晚場次屬「黃金時段」，但新冠疫情後觀眾生活模式改變，加上不少戲院位於商場，而大部分商場晚上10時左右便結束營業，觀眾「看完戲出來，像鬼城一樣，想食又無、想購物又無，為何要出夜街？」他認為不能單靠票價優惠，需發展周邊營業配套，才能養成觀眾「出夜街」習慣。他認同補貼晚間場次有用，但前提是「不能只做一個月」，鼓勵戲院周邊商戶配合。

報導說，多名議員亦建議預算案促進夜間消費，有部分針對戲院晚間場次。自由黨建議參考「全港戲院日」經驗，於周五六晚上9時後的戲院場次推出戲票優惠，減價至30元，試行半年。霍啟剛則認為過去兩年港府 「全港戲院日」等資助活動效果不錯。就電影業長遠發展，他建議補貼赴港拍攝的海外團隊。

香港 港府 疫情

