冬奧1500米速滑第7創港紀錄 19歲林靜欣：像做夢一樣

香港新聞組／香港22日電
2026米蘭冬奧，19歲的香港短道速滑小將林靜欣第七名完成1500米速滑，創造香港代表團的冬奧會最佳戰績；圖為林靜欣在半決賽結束後與教練慶祝。(中新社)
正在進行賽事的米蘭冬奧會，19歲的香港短道速滑小將林靜欣於義大利當地時間20日，在1500米賽事上演「米蘭不可思議之旅」，成功晉級A組決賽，成為歷來首位打入冬奧會短道速滑決賽的香港運動員，並以第七名衝線。原本只以「爭取打進第二輪」為目標的她，賽後更坦言這次歷史性突破令她感覺「像做夢一樣」，並寄望港將終有一天登上領獎台。

文匯報綜合新華社報導，當日林靜欣在短道速滑1500米賽事屢創奇蹟，先在初賽階段滑入準決賽。到準決賽迎來戲劇性一幕，與荷蘭名將貝爾塞伯、加拿大選手薩羅特等強手同組比拚，但多位名將接連摔出賽道，令她和國家隊小將楊婧茹一起滑進了爭奪獎牌的A組決賽。其後決賽林靜欣以2分35秒755、第七名完成賽事，仍創下港隊在冬奧歷來最佳成績。

「先別說決賽，能打進準決賽已經很不可思議了。」林靜欣興奮地說，「進入決賽，根本都沒想過，覺得不可能。真的像做夢一樣。」

短道比賽中「一切皆有可能」，這次經歷也讓19歲的林靜欣更有信心，「跟世界最頂尖的運動員比賽，我原本只是想汲取經驗，全力以赴就覺得滿足了。我確實還沒有達到能跟她們競爭的水平。現在覺得，她們也並非不可戰勝。我進入準決賽後就覺得，這個賽場有很多很多的機會。」

林靜欣來到米蘭冬奧會的路並不平坦。四站資格賽中，她曾因傷病和狀態起伏屢屢與「奧運門票」擦肩而過，直到最後一站才驚險拿到名額。賽後，她最想感謝教練團隊，「謝謝你們一直以來支持我，沒有放棄過我。」

林靜欣8歲接觸短道速滑，在港跟隨世界冠軍孫丹丹訓練。她喜愛這項運動的速度和不確定性，為此長期在多地「追冰」，還會定期赴內地維持每天六至七個小時的強度訓練，「雖然常在各地奔波，但我不覺得『追冰』很辛苦，因為熱愛就不覺得辛苦。」

香港賽馬會恭賀短道速滑運動員林靜欣，於米蘭冬奧會短道速滑女子1500米決賽中取得歷史性的第七名佳績，刷新了香港運動員在冬奧會上的最佳成績。為表揚她的卓越表現，馬會將透過「賽馬會優秀運動員獎勵計畫」，向林靜欣頒發37萬5000港元（4萬7980美元）現金獎勵。

2026米蘭冬奧，19歲的香港短道速滑小將林靜欣第七名完成1500米速滑，創造香港代表團的冬奧會最佳戰績。(中新社)

米蘭冬奧 香港 義大利

