香港宏福苑安置方案將公布 原址重建機會低

香港新聞組／香港21日電
香港宏福苑大火發生至今已將近3個月，長遠安置方案將公布。（路透資料照片）
香港宏福苑大火發生至今已將近3個月，長遠安置方案將公布。（路透資料照片）

香港大埔宏福苑大火至今將近3個月，受影響居民的長遠安置方案即將出爐。消息指，財政司副政司長黃偉綸領導的「應急住宿安排工作組」最快21日公布宏福苑長遠安置方案，而由於港府早前收集的居民意願問卷顯示，絕大多數宏福苑居民希望港府盡快協助解決長遠安置及由港府收購業權，因此當局極大機會傾向收購業權，提供原址重建選項機會微。

綜合香港01、文匯報報導，港府早前向宏福苑居民提供的問卷，在港府收購業權一項中，有列出香港測量師學會的估算，當中提到未補地價單位的平均實用呎價約為6000元（港幣，下同，約767美元）、已補地價單位的平均實用呎價約為8000元。

據悉，港府或21日提出的方案，收購價會比測量師學會根據宏福苑火災前的市場成交價估算高，有傳媒引述消息稱，未補地價單位的收購價、平均實用呎價約為8000元，已補地價單位的平均實用呎價逾1萬元，較香港測量師學會早前估算高2000元，料總收購價涉及60億至70億元。

港府上月初透過「一戶一社工」方式收集宏福苑業主對長遠安置方案的意願。據了解，只接受原址重建的居民比例相當少，且絕大多數均希望盡快解決長遠安置事宜，港府較大機會傾向收購業權。宏福苑8座大廈之中，宏志閣未受火災波及。消息指，因涉及法律問題及港府需尊重私有產權，宏志閣不在收購計畫之內，但可考慮「樓換樓」。

截至上月26日，「大埔宏福苑援助基金」總額約45億元，扣除各項援助的12億元財政承擔後，餘額約33億元，未必足以應付全數收購所需。

現年73歲的宏福苑宏盛閣業主李先生20日在受訪時表示，若港府決定以收購業權的方式作為長遠安置方案，而不是花費多年時間重建，能讓受影響居民早日規畫長遠居住事宜。他指倘最終收購價較測量師學會早前估算高，且按單位的層數、坐向等釐定更公平。他期望港府參考市場數據，讓收購價貼近市場，同時確保透明和公道，相信會獲業主支持。

立法會建築、測量、都市規畫及園境界議員劉文君表示，若港府最終採用每呎8000及逾1萬元的收購價，已反映一定溢價及額外補償，期望可增加受影響居民的選擇空間，提高方案的可接受程度。

