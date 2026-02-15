小食攤排長龍、億萬夫婦吆喝…維園年宵旺到爆 檔主稱勝預期

全港最大的2026維園年宵市場11日開鑼，今年共設有400個攤檔，圖為市民在維園年宵市場選購花卉。(中通社)

農曆新年將至，設有約400個攤位的維園年宵市場踏入第四日，現場人潮絡繹不絕。周末下午時段，多條較窄通道一度擠得水洩不通，臭豆腐 、茶飲店等小食攤檔前均現人龍，整體氣氛熾熱。多名檔主表示，今年人流與消費氣氛均理想，甚至比預期更好。

綜合明報、香港 01報導，學生攤檔一向是年宵焦點。今年仁愛堂田家炳中學相隔15年再度進駐維園，學生高呼口號招徠，售賣自家設計的馬年主題帆布袋與頸箍等產品。學生會認為，年宵不僅是農曆新年的重要活動，更是難得的創作與實戰銷售體驗。另一邊，庇理羅士女子中學連續第二年擺檔，主打結合馬年元素與本地懷舊風格的貼紙及布袋，部分貨品於周末售罄，學生坦言銷情勝預期。

有連續三年設攤的檔主指出，今年市民消費意欲明顯提升。售賣自家設計日式繪馬木牌的潘先生稱，周末生意最佳，人流亦較去年多。不過亦有首次由花墟轉戰維園的抹手布攤檔表示，銷情僅屬一般，略遜往年，但整體人流相若，仍對後市審慎樂觀。

報導指出，場內亦不乏公眾人物身影。億萬夫婦歌手伍富橋與富家千金太太梁兆楹，今年再度於維多利亞公園設攤，推銷自家品牌「肉球商鋪」賀年食品，包括XO醬、紅燒鮑魚及臘味蘿蔔糕等。雖然身家豐厚，但兩人並未假手於人，伍富橋親自搬貨、站檔賣力，梁兆楹則負責收銀與招呼顧客，吸引不少粉絲到場支持，成為場內話題之一。

此外，一群就讀香港城市大學獸醫系的學生今年首度設攤，以「做牛做馬」為概念，售賣多款馬造型商品及與乳牛抱枕。學生更戴上馬頭套在攤位前擺姿勢，吸引市民拍照。負責同學表示，扣除成本後收益將全數捐予獸醫社區外展計畫，期望藉年宵平台推廣動物福利，提升大眾對導盲犬等動物議題的關注。