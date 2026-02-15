問「幾時失身」...黃大仙祠解籤人遭解約

香港示意圖。(圖：shutterstock)

黃大仙祠一名解籤檔檔主近日因在解籤過程中涉及性騷擾 行為，遭東華三院黃大仙簽品哲理中心終止合約並停業。求籤者表示，上周二到黃大仙祠求籤時，本想詢問事業與姻緣，卻被解籤人以「驗證命盤」為由，反覆追問其性經驗、房事細節及身材情況，令她感到不安和受辱。

明報報導，據求籤者描述，解籤人先要求提供時辰與八字，隨後直接詢問「幾時失身」，並要求將攤檔門關上，聲稱「費事畀對面聽到講嘢」。當求籤者試圖轉移話題並要求直接解籤時，解籤人又追問其21歲時是否交往及發生性行為，甚至涉及男朋友的前戲表現及下體毛髮問題。整個過程中，解籤人還多次上下打量求籤者，並評論其身材。求籤者表示，當時獨自一人感到害怕，直到伴侶來電才得以離開。

報導指出，求籤者翌日向黃大仙簽品哲理中心投訴，要求檢視解籤人的營運資格、道歉及退還100港元解籤費。中心隨即建議報警處理，並在後續向求籤者發送解籤人的手寫道歉信。信中稱，詢問求籤者的個人細節僅為「深入了解研究」，以檢驗課程內容是否屬實，並向其致歉，同時退還解籤費。然而，求籤者對回覆不滿。中心最終停止該檔營業並終止涉事者合約，要求其三日內搬離檔位。

明報實地到訪涉事檔位，檔口已落閘，閘上貼有東華三院告示，指自上周四起「正式接收」該檔。中心稱，已完成對投訴的處理工作，並基於個人資料考慮不便透露事件詳情。

據報導，資料顯示，黃大仙簽品哲理中心管理約160個解籤檔、40個售賣參神物品檔及6個祈福開運區。所有解籤人須為持合約合法租戶，其本人及直系親屬均需通過內容評核，包括道教及黃大仙信仰知識，以及相關商業營運知識。中心重申，解籤人必須遵守職業規範，保障求籤者的安全與尊嚴。

此次事件引起社會關注，專家指出，涉及個人隱私或敏感問題時，解籤或命理服務提供者應該嚴格自律。