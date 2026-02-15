我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

看好馬年樓市 香港逾40新盤、近3萬伙搶市

香港新聞組╱香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

蛇年樓市價量回升，發展商看好後市，部署馬年加快推盤。大公報報導，馬年最少有40個新盤登場，合共提供近3萬伙，供應規模可觀。其中新界區為主力，涉逾1.4萬伙；古洞一帶受北環線帶動，三盤共1781伙短兵相接。紅磡亦成新戰場，5盤合共約3664伙，料競爭激烈。

大公報報導，馬年供應主力是新界區，最少有13個新盤，涉及逾1.4萬伙，佔馬年單位供應量近一半，其中已展開工程的港鐵北環線工程，相關範圍附近的3個古洞項目，分別是新地的上水古洞站旁項目、恒基地產的古洞北項目、會德豐地產的古洞24區項目第1期，將會於馬年硬撼，3個新盤合共提供1781伙。

除古洞區外，市建局過去推出的4個紅磡重建項目，將會於馬年交鋒，計有恒地夥帝國集團及希慎興建合資的庇利街／榮光街項目、嘉里建設鴻福街／銀漢街項目、信和置業夥招商局置地及嘉里建設的榮光街88號、長實鴻福街「四合一」項目；若連同恒地獨資的紅磡四街重建項目第5期首匯，區內將有5個新盤火併，涉及約3664伙。

長沙灣今年亦有不少大型項目登場，計有華潤發展的長沙灣潤發貨倉重建項目，涉及2200伙。至於嘉里夥拍新地的長沙灣嘉里鴻基貨倉重建項目，亦安排今年推售，兩盤僅一街之隔，不排除或有機會正面交鋒。

市場憧憬2月25日公布的財政預算案為樓市報佳音，最少10盤涉及5203伙搶飲馬年頭啖湯。較矚目為由信置、嘉華、嘉里及招商局置地合資的日出康城壓軸一期海瑅灣，分兩期發展，合共提供2550伙，是年內最大規模項目。

至於蛇年新盤銷售王的新地，安排荃灣窩仔街項目出擊，提供465伙，部署春節後出擊。而長年佔據一手供應重鎮的啟德區，馬年只得兩個全新盤應市，總共2126伙，包括由嘉華國際牽頭發展的啟德海灣第2期。

世報陪您半世紀

春節

上一則

情人節甜蜜爆表 219對登記結婚 無人機閃耀維港助興

下一則

王毅在慕安會警告日本別走回頭路 「再賭1次 會輸更慘」

延伸閱讀

美駐中國外交官穿大花襖、吹嗩吶 齊唱「大東北我家鄉」

美駐中國外交官穿大花襖、吹嗩吶 齊唱「大東北我家鄉」
台美關係寫新頁 美中西部7州友台力量爆發式賀年

台美關係寫新頁 美中西部7州友台力量爆發式賀年
張鈞甯將首登央視春晚 彩排站上舞台「澎湃到想掉淚」

張鈞甯將首登央視春晚 彩排站上舞台「澎湃到想掉淚」
美國福建同鄉會 馬年新春團拜 逾300人出席

美國福建同鄉會 馬年新春團拜 逾300人出席

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了