看好馬年樓市 香港逾40新盤、近3萬伙搶市

蛇年樓市價量回升，發展商看好後市，部署馬年加快推盤。大公報報導，馬年最少有40個新盤登場，合共提供近3萬伙，供應規模可觀。其中新界區為主力，涉逾1.4萬伙；古洞一帶受北環線帶動，三盤共1781伙短兵相接。紅磡亦成新戰場，5盤合共約3664伙，料競爭激烈。

大公報報導，馬年供應主力是新界區，最少有13個新盤，涉及逾1.4萬伙，佔馬年單位供應量近一半，其中已展開工程的港鐵北環線工程，相關範圍附近的3個古洞項目，分別是新地的上水古洞站旁項目、恒基地產的古洞北項目、會德豐地產的古洞24區項目第1期，將會於馬年硬撼，3個新盤合共提供1781伙。

除古洞區外，市建局過去推出的4個紅磡重建項目，將會於馬年交鋒，計有恒地夥帝國集團及希慎興建合資的庇利街／榮光街項目、嘉里建設鴻福街／銀漢街項目、信和置業夥招商局置地及嘉里建設的榮光街88號、長實鴻福街「四合一」項目；若連同恒地獨資的紅磡四街重建項目第5期首匯，區內將有5個新盤火併，涉及約3664伙。

長沙灣今年亦有不少大型項目登場，計有華潤發展的長沙灣潤發貨倉重建項目，涉及2200伙。至於嘉里夥拍新地的長沙灣嘉里鴻基貨倉重建項目，亦安排今年推售，兩盤僅一街之隔，不排除或有機會正面交鋒。

市場憧憬2月25日公布的財政預算案為樓市報佳音，最少10盤涉及5203伙搶飲馬年頭啖湯。較矚目為由信置、嘉華、嘉里及招商局置地合資的日出康城壓軸一期海瑅灣，分兩期發展，合共提供2550伙，是年內最大規模項目。

至於蛇年新盤銷售王的新地，安排荃灣窩仔街項目出擊，提供465伙，部署春節 後出擊。而長年佔據一手供應重鎮的啟德區，馬年只得兩個全新盤應市，總共2126伙，包括由嘉華國際牽頭發展的啟德海灣第2期。