稱代言通利琴行 男網紅涉欺詐獲保釋、不得離港

香港示意圖。(圖：shutterstock)

網紅「劉馬車」涉嫌冒稱通利琴行代言人，並在社交平台宣稱提供折扣優惠，導致通利琴行收到大量查詢及名譽受損，涉欺詐及阻礙職務調查，案件14日在九龍城裁判法院提堂，裁判官將案押後至4月13日再訊。裁判官批准劉以2000港元保釋，並須交出旅遊證件，不得離港，每周報到一次。

香港 01報導，被告劉駿軒，29歲，被控一項欺詐罪及一項阻撓警務人員執行職務罪。控罪指出，他於2月9日至11日期間，意圖欺詐，訛稱自己為通利琴行代言人，並在多個平台發布帖文或影片，宣稱到店購買樂器或課程只要說出指定語句即可享受折扣，誘使公眾誤以為折扣真實存在，並引起通利琴行查詢，造成名譽損害。

另一指控則是劉13日在天水圍天瑞路天恩邨單位內，故意阻撓警員執行職務。警方表示，接獲通利琴行報案後，油尖警區刑事調查隊第五隊於13日到其住所採取拘捕行動。行動期間，劉情緒激動且拒絕合作，警方控制後才恢復平靜，並在其單位檢獲一個懷疑屬於他人的錢包。

網上流傳的影片顯示，三名便衣警員持搜查令登門調查，劉初時詢問原因，對方說明涉及尖沙咀刑事案件調查，劉否認相關指控。影片中，劉情緒激動，並以粗言辱罵，期間其父親在場勸阻。最終劉遵從指示開門，警方進入單位並控制其行動。

通利琴行表示，與劉並無任何合作關係，其帖文與折扣宣稱並非公司立場。據了解，劉的行為未造成金錢損失，但對公司名譽帶來影響。警方正就欺詐及阻礙職務調查進行跟進，案件將於4月13日再訊。