我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美駐中國外交官穿大花襖、吹嗩吶 齊唱「大東北我家鄉」

洛杉磯華埠又一老字號關門？原因並非「大環境」

海外香港人聲援黎智英：國安法之下人民噤聲

中央社／洛杉磯14日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
抗議人士聚集在洛杉磯中國領事館前，手舉蘋果日報發送的黃色雨傘，聲援黎智英。前排右1為流亡海外的香港青年梁啟駿。（中央社）
抗議人士聚集在洛杉磯中國領事館前，手舉蘋果日報發送的黃色雨傘，聲援黎智英。前排右1為流亡海外的香港青年梁啟駿。（中央社）

海外香港人及中國民主人士今天聚集洛杉磯中國領事館前，聲援遭判刑20年的香港壹傳媒集團創辦人黎智英。流亡海外的香港青年梁啟駿說，香港年輕人對中國政府很不滿，但沒有人敢說。

美國香港人會館（US HongKongers Club）今天在洛杉磯、舊金山兩地的中國領事館前，舉行聲援黎智英活動。南加州海外中國民主團體「中國民主黨」的10多人到場，舉標語喊口號聲援。

洛杉磯的人權組織「視覺藝術家協會」（Visual Artists Guild）主席劉雅雅（Ann Lau）向中央社記者表示，香港國安法之下，任何對政府的批評都已被壓制。

劉雅雅在香港長大，隨家人移居美國數十年，長期從事海外人權運動。她向中央社記者說，黎智英受到的指控，都是基於2020年6月30日國安法通過之前所發生的事件，香港政府以此起訴他，違反了普世的司法原則。

劉雅雅表示，國安法之下，香港的言論自由遭徹底削弱，沒有人敢公開發聲。她舉例2個多月前，香港宏福苑大火，有學生要求政府調查火災原因，竟然因此遭到迫害，「任何對中國或香港政府的批評，都已經受到壓制」。

劉雅雅說，這不僅影響香港的經濟、司法，也影響國際社會對香港的觀感。她指出「國安法」問題在於，沒有明確界定什麼是犯罪，這種情況下，沒有人知道什麼行為可能讓自己被起訴，形成寒蟬效應，沒人敢發聲。

長期為香港民主發聲的「視覺藝術家協會」主席劉雅雅（Ann Lau）（圖）14日帶...
長期為香港民主發聲的「視覺藝術家協會」主席劉雅雅（Ann Lau）（圖）14日帶著紅色心型氣球在洛杉磯中國領事館前，聲援黎智英。她表示，每個香港人都熱愛香港，希望香港能夠保持自由、繁榮。（中央社）

年約20歲的香港異議人士梁啟駿，隻身一人流亡美國，目前就讀大學。他向中央社記者表示，與他同輩的香港年輕人，很多人都對政府不滿，但在國安法之下，每個人都不敢說話，「大家都知道自由可貴，但不是人人都能獲得自由」。

梁啟駿說，很多人在爭取自由的路上，面臨坐牢甚至犧牲生命，「就像黎智英先生，他已經70多歲，他可能會死在監獄裡」。

梁啟駿說，自己從小看蘋果日報長大，一直看到蘋果日報被政府關閉的那一天，「蘋果日報雖然因為狗仔隊、娛樂新聞的手法受爭議，但在香港還有自由的年代，它是少數敢直接批評政府的媒體」。

梁啟駿表示，香港年輕人都期待有一天，香港能夠恢復以前的自由、繁榮，「我會等待，但那絕對不會發生在中共統治下」。

世報陪您半世紀

香港 黎智英 洛杉磯

上一則

王毅出席慕尼黑安全會議 警告日本勿走回頭路「再賭1次會輸更慘」

下一則

福州流浪老人講方言無人懂 程序員「破譯」幫她回家

延伸閱讀

黎智英案重判20年

黎智英案重判20年
白宮：川普重視為黎智英發聲 期待4月訪問中國

白宮：川普重視為黎智英發聲 期待4月訪問中國
黎智英遭判20年 台外交部：凸顯北京形塑寒蟬效應企圖

黎智英遭判20年 台外交部：凸顯北京形塑寒蟬效應企圖
黎智英判刑20年 陸委會嚴厲譴責 WSJ：示警台被中共統治下場

黎智英判刑20年 陸委會嚴厲譴責 WSJ：示警台被中共統治下場

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元

賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元