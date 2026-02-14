海外香港人聲援黎智英：國安法之下人民噤聲

抗議人士聚集在洛杉磯中國領事館前，手舉蘋果日報發送的黃色雨傘，聲援黎智英。前排右1為流亡海外的香港青年梁啟駿。（中央社）

海外香港 人及中國民主人士今天聚集洛杉磯 中國領事館前，聲援遭判刑20年的香港壹傳媒集團創辦人黎智英 。流亡海外的香港青年梁啟駿說，香港年輕人對中國政府很不滿，但沒有人敢說。

美國香港人會館（US HongKongers Club）今天在洛杉磯、舊金山兩地的中國領事館前，舉行聲援黎智英活動。南加州海外中國民主團體「中國民主黨」的10多人到場，舉標語喊口號聲援。

洛杉磯的人權組織「視覺藝術家協會」（Visual Artists Guild）主席劉雅雅（Ann Lau）向中央社記者表示，香港國安法之下，任何對政府的批評都已被壓制。

劉雅雅在香港長大，隨家人移居美國數十年，長期從事海外人權運動。她向中央社記者說，黎智英受到的指控，都是基於2020年6月30日國安法通過之前所發生的事件，香港政府以此起訴他，違反了普世的司法原則。

劉雅雅表示，國安法之下，香港的言論自由遭徹底削弱，沒有人敢公開發聲。她舉例2個多月前，香港宏福苑大火，有學生要求政府調查火災原因，竟然因此遭到迫害，「任何對中國或香港政府的批評，都已經受到壓制」。

劉雅雅說，這不僅影響香港的經濟、司法，也影響國際社會對香港的觀感。她指出「國安法」問題在於，沒有明確界定什麼是犯罪，這種情況下，沒有人知道什麼行為可能讓自己被起訴，形成寒蟬效應，沒人敢發聲。

長期為香港民主發聲的「視覺藝術家協會」主席劉雅雅（Ann Lau）（圖）14日帶著紅色心型氣球在洛杉磯中國領事館前，聲援黎智英。她表示，每個香港人都熱愛香港，希望香港能夠保持自由、繁榮。（中央社）

年約20歲的香港異議人士梁啟駿，隻身一人流亡美國，目前就讀大學。他向中央社記者表示，與他同輩的香港年輕人，很多人都對政府不滿，但在國安法之下，每個人都不敢說話，「大家都知道自由可貴，但不是人人都能獲得自由」。

梁啟駿說，很多人在爭取自由的路上，面臨坐牢甚至犧牲生命，「就像黎智英先生，他已經70多歲，他可能會死在監獄裡」。

梁啟駿說，自己從小看蘋果日報長大，一直看到蘋果日報被政府關閉的那一天，「蘋果日報雖然因為狗仔隊、娛樂新聞的手法受爭議，但在香港還有自由的年代，它是少數敢直接批評政府的媒體」。

梁啟駿表示，香港年輕人都期待有一天，香港能夠恢復以前的自由、繁榮，「我會等待，但那絕對不會發生在中共統治下」。