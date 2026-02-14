我的頻道

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

告藝人周秀娜誹謗騷擾 港恒基地產李家誠：從不認識她

香港新聞組／香港14日電
恒基兆業地產集團主席李家誠。(中新社)
恒基兆業地產集團主席李家誠。(中新社)

人稱「四叔」的香港恆基兆業地產創辦人李兆基的兒子李家誠入稟高等法院，控告香港藝人周秀娜、5個YouTube頻道及Google LLC誹謗及騷擾。恒基地產兆業集團主席兼董事總經理李家誠13日透過律師行發聲明指，對方多年來散播二人虛構傳聞，強調絕不認識周秀娜，與她毫無關係，要求法庭釐清事實，制止網絡欺凌。

文匯報導，李家誠經法律代表發表聲明表示，有理由相信周秀娜是策畫及引發整個失實傳聞的源頭，而周秀娜散播失實傳聞的自私動機為藉此增加個人曝光及宣傳其電影作品。李家誠鄭重聲明，他與周秀娜絕無任何關係，他從來不認識周秀娜，亦沒有任何企圖或意圖認識她。

李家誠申索陳述書陳述，他有理由相信相關討論源於2016年周秀娜在宣傳她主演電影期間的惡意行為，引發大量媒體以「搭上已婚超級富二代」等字眼標題，虛構新聞炒作，導致公眾產生誤會，藉此為其個人利益吸引傳媒關注。他亦於2016年就此發出律師信警告周秀娜。

整個事件已纏擾近10年，無論在內地、香港甚至其他華人地區的主流媒體、社交媒體及YouTube 平台，繼續出現大量失實、捏造及無中生有的文字或視頻，明示和暗示該位富二代就是他。

香港女藝人周秀娜13日晚在社交平台回應表示，對李家誠的提告及聲明感到意外與委屈，...
香港女藝人周秀娜13日晚在社交平台回應表示，對李家誠的提告及聲明感到意外與委屈，(中新社)

去年6月周秀娜在宣傳電影期間，接受某YouTube頻道訪問時，預先溝通要談論她被包養的傳聞，又一次引發網絡上捏造李家誠與周秀娜虛構關係的大量討論及視頻。當時他正面對失去父親的悲痛，猶如在他及其家人的「傷口上撒鹽」。

近年，李家誠曾經透過律師多次要求Google LLC移除YouTube平台有關誹謗他的失實文字或視頻，但Google LLC並沒有作出任何行動。為阻止謠言繼續發酵，李家誠認為必須對周秀娜、相關YouTube 頻道及Google LLC的行為採取法律行動，以正視聽。

周秀娜13日晚在社交平台回應表示，對李家誠的提告及聲明感到意外、委屈，強調從未表示、暗示或引導任何人相信她與李家誠有任何關係，去年6月回應傳聞時亦已清楚否認，並明確表示本人並不認識李先生。她對任何形式的虛構報導及網絡欺凌同樣深感反感，自己亦深受其害。她已委託律師作跟進及研究。

