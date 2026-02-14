我的頻道

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

香港入境處去年拘3700黑工、570雇主 非法勞工多被判監

香港新聞組／香港14日電
香港入境處作為跨部門反黑工專責組成員，一直致力打擊非法勞工，保障本地工人就業。2025年，入境處進行了共兩萬次反非法勞工行動，較2024年增加約12%。行動中，入境處共拘捕3700名非法勞工及570名本地雇主，拘捕包括400名非華裔非法勞工及約160名聘用他們的本地雇主。

文匯報報導，被定罪的非法勞工，大部分被判監，最高被判囚22個月2星期，而被定罪的雇主部分被判監或罰款，最高被判囚6個月，罰款金額最高則達6萬港元（約7675美元）。

針對不法分子利用網上平台安排非法勞工提供跨境服務，入境處持續進行具針對性的網上巡邏並採取執法行動，如涉及內地網上平台，入境處會與內地執法機關交換情報，並促請內地當局及相關平台作出適當跟進工作，例如移除相關帖文。2025年，入境處共採取28次放蛇行動，共拘捕33人，包括30名非法勞工及3名協助及教唆者，涉嫌來港提供攝影、化妝、導遊及跨境代購服務。

加強反恐準備是入境處執法工作一部分，入境處會在各出入境管制站截查可疑人等，監察懷疑與恐怖主義活動有關連的訪客，以防止有關人等試圖進入香港。2025年，入境處在各出入境管制站共進行約1.4萬次與反恐相關的巡查行動，截查約2.2萬人次。去年8月，入境處參加代號「勇光」的大型跨部門反恐演習，加強部門對突發事件及恐怖襲擊的準備及應變能力。

入境處一直致力加速處理免遣返聲請的問題，2025年每月平均被截獲的非華裔非法入境者有32名，比2023年10月高峰期的364名大幅減少超過九成，入境處會繼續聯同內地及澳門執法機關加強情報交流，更精準打擊偷渡行為。去年，入境處已就2500宗免遣返聲請作出決定，而在去年年底，尚待審核的聲請有650宗。去年，入境處遣送超過2600名免遣返聲請不獲確立者離港，較2024年上升18%。

遣返 香港 華裔

