恒指去年漲6342點升31%近8年最佳 樓價升7.8% 3連跌止步

香港新聞組／香港14日電
港股在蛇年尚餘半個交易日，大市跟隨外圍市場回吐，恒指13日跌465點，收報26567點；蛇年至保持6342點漲幅（31.3%），是2017/18雞年以來表現最佳生肖年份。並且有11隻藍籌股股價翻倍。蛇年除股市破除過去4個蛇年皆下跌的宿命外，香港樓市亦扭轉過去三年連跌的走勢，以中原CCL指數計，蛇年全年樓價上升7.84%，升幅是2017雞年後8個農曆年以來最大。

綜合大公報、文匯報報導，恒指在蛇年至今累升6342點，升幅31.3%，超越龍年的4479點（28.4%），是2017/18雞年以來表現最佳生肖年份。恒指表現突出，不少股份股價錄得翻倍漲幅。

金礦股、金屬股蛇年當旺，紫金礦業、中國宏橋股價雙雙升1.9倍。散戶愛股阿里巴巴，因接連推出AI大模型，獲得機構投資者吸納，股價在過去一年累升78.9%。跌跌不休的騰訊，蛇年股價暫保持33.7%累積漲幅。不過，美團股價卻跌44.5%，而京東集團股價則跌30.4%，是表現最落後及次落後的藍籌股。

此外，回顧蛇年香港樓市，美國重啟減息後，期間香港住宅交投轉活。以「美聯樓價指數」計則升約6.8%，一手私宅及二手住宅註冊量共7萬2599宗，較龍年升約28.1%，連升3年，創4個農曆年新高。

2025蛇年最後一周公布的中原CCL報149.39點，與龍年最後一周的138.53點相比，蛇年全年樓價上升7.84%，升幅是2017雞年後8個農曆年以來最大。樓價扭轉過去三個農曆年的跌勢，2024龍年跌4.54%，2023兔年跌8.08%，2022虎年跌15.09%。樓市暢旺，該行展望2026丙午馬年樓價繼續穩步上升，升幅或達一成以上。

若單以二手住宅計算，2025蛇年(截至2月12日)二手註冊量最多的十個屋苑，宗數悉數按年全線上升。按成交宗數升幅排列，黃埔花園較龍年大增約43.2%最多，名城急升約38.9%排第二；增幅約28.5%的日出康城排第三，其以743宗成交居十大屋苑成交榜首；沙田第一城的成交宗數增約23.7%，海怡半島、愉景灣、太古城、嘉湖山莊、麗港城均升逾一成；美孚新邨亦增約9.4%。

