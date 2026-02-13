杜拜貨機香港機場墜海案 殘骸疑賣上網 重案組積極調查

一架由杜拜抵港的貨機，去年10月20日凌晨3時在北跑道降落後出現偏離情況滑落海面，近日傳出飛機迷疑網售殘骸碎。(新華社)

去年10月20日，一架由杜拜 抵港的貨機，降落香港 國際機場北跑道後衝出跑道，猛撞機場保安公司一輛巡邏車後滑落海面，車上兩名保安人員喪生，當局約一周後將貨機移至倒扣灣岸邊空地，但近日疑有飛機迷在網上出售貨機殘骸碎片，索價一片100港元（約12.8美元），引起熱議。

香港01報導，飛機迷讀者梁先生表示，他在社交平台Instagram發現有認識的飛機迷，轉發另一名飛機迷的限時動態，可見有兩塊飛機殘骸，並貼上杜拜抵港空難貨機相片，圈上機頭位置，疑似示意相中的就是該飛機的殘骸。

轉發動態者再在動態寫上「Got myself a few pieces of TC-ACF from anonymous source（我從匿名渠道取得一些TC-ACF的碎片。）」，並指如有人有興趣購買可聯絡他。根據資料顯示，涉事貨機型號為波音 747-481（BDSF），註冊編號TC-ACF。

梁先生見狀留言向賣家問價，對方表示100港元一塊，並指自己稍後會有更多存貨。從梁先生提供照片可見，賣家於去年10月29日、即涉事空難貨機吊到倒扣灣當日上載帖文及相片，指自己在其他人帶領下進入倒扣灣。圖片中可見他與涉事空難貨機不足400米。

其他飛機迷發現有人疑出售空難貨機殘骸，紛紛發文斥責賣家「無人性」、「有少少冷血」。

有自稱是有關「賣家」的飛機迷，11日晚向香港01稱，出售一說僅是開玩笑，為此致歉。惟民航意外調查機構昨日表示，已就疑似有人闖入涉及航空意外的飛機殘骸事件通知警方，由新界南總區重案組積極跟進。