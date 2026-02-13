我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

杜拜貨機香港機場墜海案 殘骸疑賣上網 重案組積極調查

香港新聞組／香港13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一架由杜拜抵港的貨機，去年10月20日凌晨3時在北跑道降落後出現偏離情況滑落海面，近日傳出飛機迷疑網售殘骸碎。(新華社)
一架由杜拜抵港的貨機，去年10月20日凌晨3時在北跑道降落後出現偏離情況滑落海面，近日傳出飛機迷疑網售殘骸碎。(新華社)

去年10月20日，一架由杜拜抵港的貨機，降落香港國際機場北跑道後衝出跑道，猛撞機場保安公司一輛巡邏車後滑落海面，車上兩名保安人員喪生，當局約一周後將貨機移至倒扣灣岸邊空地，但近日疑有飛機迷在網上出售貨機殘骸碎片，索價一片100港元（約12.8美元），引起熱議。

香港01報導，飛機迷讀者梁先生表示，他在社交平台Instagram發現有認識的飛機迷，轉發另一名飛機迷的限時動態，可見有兩塊飛機殘骸，並貼上杜拜抵港空難貨機相片，圈上機頭位置，疑似示意相中的就是該飛機的殘骸。

轉發動態者再在動態寫上「Got myself a few pieces of TC-ACF from anonymous source（我從匿名渠道取得一些TC-ACF的碎片。）」，並指如有人有興趣購買可聯絡他。根據資料顯示，涉事貨機型號為波音747-481（BDSF），註冊編號TC-ACF。

梁先生見狀留言向賣家問價，對方表示100港元一塊，並指自己稍後會有更多存貨。從梁先生提供照片可見，賣家於去年10月29日、即涉事空難貨機吊到倒扣灣當日上載帖文及相片，指自己在其他人帶領下進入倒扣灣。圖片中可見他與涉事空難貨機不足400米。

其他飛機迷發現有人疑出售空難貨機殘骸，紛紛發文斥責賣家「無人性」、「有少少冷血」。

有自稱是有關「賣家」的飛機迷，11日晚向香港01稱，出售一說僅是開玩笑，為此致歉。惟民航意外調查機構昨日表示，已就疑似有人闖入涉及航空意外的飛機殘骸事件通知警方，由新界南總區重案組積極跟進。

香港 杜拜 波音

上一則

美能源部長：中已購部分委國原油 林劍：不了解情况

下一則

曾是章子怡、孫紅雷老師 中戲前主任陳剛涉違法投案

延伸閱讀

俄羅斯高階將領遭槍擊 當局稱嫌犯在杜拜落網

俄羅斯高階將領遭槍擊 當局稱嫌犯在杜拜落網
烏克蘭與SpaceX合作 阻俄羅斯以星鏈操控無人機

烏克蘭與SpaceX合作 阻俄羅斯以星鏈操控無人機
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
SFO傳意外 隸屬杜拜國航地勤的28歲男遭貨物棧板壓住喪命

SFO傳意外 隸屬杜拜國航地勤的28歲男遭貨物棧板壓住喪命

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
沒有乘客，空姐照常服務。（視頻截圖）

遊客花200元獨享客機、空姐專屬服務還隨到隨飛 航司這麼說

2026-02-05 07:30

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因