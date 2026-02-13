長和案未衝擊 李嘉誠身家451億美元蟬聯港首富 富豪榜都有1特點

「福布斯」公布2026年香港50大富豪排行榜，長和系創辦人李嘉誠（左）以451億美元的總資產蟬聯香港首富。(中新社)

福布斯公布今年度香港 50大富豪榜，香港長和系創辦人李嘉誠以451億美元的身家，再度蟬聯香港首富，第二位為恒基地產創辦人李兆基之子李家傑、李家誠及其家族，身家為349億美元；排第三位的是新世界發展主席鄭家純 家族，身家有261億美元。

綜合媒體報導，今年香港富豪排行榜一個特點，是近期受到不同事件或遭遇財困的富豪，在排行榜中都能穩位地位，除了李嘉誠的長江和記實業（長和集團）受巴拿馬運河碼頭事件困擾，在富豪榜中排第三的新世界鄭家純家族，排第七的華置創辦人劉鑾雄，去年以來都傳出財務問題，但最後都沒影響到其身家。

另一特點，是香港富豪傳統排行榜中，多名富豪已故，現由其子女打理巨額身家。其中最典型是排第二位的去年離世的恒地創辦人李兆基，現在富豪榜上是其兩位兒子；富豪榜排第四位的李錦記集團，香港「蠔油大王」李錦記集團主席李文達早在2021年逝世，其五名子女現擁176億美元身家。

新地郭老太鄺肖卿以約174.6億美元身家攀升一級至第五位。第六、七、九、十位依次為九倉系吳光正148.7億美元、華置創辦人劉鑾雄142.65億美元、銀娛創辦人呂志和之子呂耀東家族126.78億美元及私募巨頭EQT集團亞洲主席莊佳誠（Jean Salata）94.8億美元。

受惠人工智能發展，阿里巴巴 主席蔡崇信繼續排名第八位，身家由去年108億美元增至142億美元。

福布斯稱，去年一系列IPO上市加上房地產行業緩慢復甦，使香港成為亞洲表現最佳股市之一，恒生指數較上次財富統計以來上升了近30%，因此，福布斯香港50富豪榜總淨資產躍升22%，由去年的3010億美元，增加到創紀錄的3660億美元。