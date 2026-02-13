我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

長和案未衝擊 李嘉誠身家451億美元蟬聯港首富 富豪榜都有1特點

特派員李春／香港報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「福布斯」公布2026年香港50大富豪排行榜，長和系創辦人李嘉誠（左）以451億美元的總資產蟬聯香港首富。(中新社)
「福布斯」公布2026年香港50大富豪排行榜，長和系創辦人李嘉誠（左）以451億美元的總資產蟬聯香港首富。(中新社)

福布斯公布今年度香港50大富豪榜，香港長和系創辦人李嘉誠以451億美元的身家，再度蟬聯香港首富，第二位為恒基地產創辦人李兆基之子李家傑、李家誠及其家族，身家為349億美元；排第三位的是新世界發展主席鄭家純家族，身家有261億美元。

綜合媒體報導，今年香港富豪排行榜一個特點，是近期受到不同事件或遭遇財困的富豪，在排行榜中都能穩位地位，除了李嘉誠的長江和記實業（長和集團）受巴拿馬運河碼頭事件困擾，在富豪榜中排第三的新世界鄭家純家族，排第七的華置創辦人劉鑾雄，去年以來都傳出財務問題，但最後都沒影響到其身家。

另一特點，是香港富豪傳統排行榜中，多名富豪已故，現由其子女打理巨額身家。其中最典型是排第二位的去年離世的恒地創辦人李兆基，現在富豪榜上是其兩位兒子；富豪榜排第四位的李錦記集團，香港「蠔油大王」李錦記集團主席李文達早在2021年逝世，其五名子女現擁176億美元身家。

新地郭老太鄺肖卿以約174.6億美元身家攀升一級至第五位。第六、七、九、十位依次為九倉系吳光正148.7億美元、華置創辦人劉鑾雄142.65億美元、銀娛創辦人呂志和之子呂耀東家族126.78億美元及私募巨頭EQT集團亞洲主席莊佳誠（Jean Salata）94.8億美元。

受惠人工智能發展，阿里巴巴主席蔡崇信繼續排名第八位，身家由去年108億美元增至142億美元。

福布斯稱，去年一系列IPO上市加上房地產行業緩慢復甦，使香港成為亞洲表現最佳股市之一，恒生指數較上次財富統計以來上升了近30%，因此，福布斯香港50富豪榜總淨資產躍升22%，由去年的3010億美元，增加到創紀錄的3660億美元。

香港 鄭家純 阿里巴巴

上一則

春節10天假 港估1138萬人次出入境 宏福苑千人共聚盆菜宴

下一則

刷新紙飛機最遠距離的中國少年 有望再創「飛最久」紀錄

延伸閱讀

香港長和警告馬士基：如擅自接管巴拿馬兩碼頭將引發法律行動

香港長和警告馬士基：如擅自接管巴拿馬兩碼頭將引發法律行動
未受巴拿馬運河事件影響 李嘉誠蟬聯香港首富

未受巴拿馬運河事件影響 李嘉誠蟬聯香港首富
赴港投資移民申請破3000宗估吸115億美元 高才通申請去年跌3成

赴港投資移民申請破3000宗估吸115億美元 高才通申請去年跌3成
港味中國年 14個年宵花市開鑼 維園400攤吸引外地遊客

港味中國年 14個年宵花市開鑼 維園400攤吸引外地遊客

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
沒有乘客，空姐照常服務。（視頻截圖）

遊客花200元獨享客機、空姐專屬服務還隨到隨飛 航司這麼說

2026-02-05 07:30

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因