港口經營權遭撤 長和：已依投資保護條約 邀巴拿馬協商

香港新聞組／
巴拿馬最高法院宣布香港長江和記實業集團旗下的巴拿馬港務公司持有的關鍵港口合約無效後，巴拿馬港務公司碼頭的貨櫃2月4日停泊在港口，巴拿馬運河部分業務的未來因此變得不明朗。 （路透）
針對巴拿馬最高法院裁定巴國政府與「長和巴拿馬港口公司」續約經營權「違憲」一事，香港長江和記實業有限公司12日宣布，已根據投資保護條約，就爭議事項通知巴拿馬共和國，以保障長和的權益，同時邀請對方進行磋商，就該國政府所採取並影響長和及巴拿馬港口公司的行動，積極尋求解決方案。

長和還告誡第三方，不要串通參與巴拿馬運河兩個貨櫃碼頭的不合法營運。

中央社報導，巴拿馬港口公司是長和間接持有的附屬公司，自1997年起在巴拿馬運河兩端經營上述兩個港口，但巴拿馬最高法院上月底裁定該公司於2021年續簽的25年特許經營合約違憲，引發爭議。

長和在新聞稿中表示，巴拿馬港口公司依據當地法律（第五號法律）獲得港口特許經營權，巴拿馬最高法院的裁決不合法。

此外，儘管該裁決尚未正式發布或生效，巴拿馬政府卻已採取行動，意圖迫使巴拿馬港口公司退出營運。

長和表示，為此，公司除了根據投資保護條約發出爭議通知，以及公告巴拿馬港口公司根據適用的特許經營合約展開仲裁程序外，也會繼續諮詢法律顧問，研究所有可行途徑，包括對巴拿馬及其代理人，以及與其串通的第三方，進一步訴諸國內及國際法律程序。

長和指出，巴拿馬海事管理局曾公告，表示將倚賴A.P. Moller–Maersk A/S 聯屬公司旗下的APMT，充當巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港貨櫃碼頭的臨時管理人，作為兩個港口管理過渡計畫的一部分。而APMT也自行公布，願意接管上述兩個港口的臨時營運。

長和就此指出，公司方面已於本月10日通知A.P. Moller–Maersk A/S，在未經長和同意之下，該公司旗下的APM Terminals（ APMT）或其任何聯屬公司，在任何時期、以任何方式接管巴拿馬港口公司在巴爾博亞港或克里斯托瓦爾港的管理或營運，將對長和、和記港口及巴拿馬港口公司造成損害，並引發對APMT或有份參與的聯屬公司的法律行動。

長和強調，儘管事態發展至此，長和將一如既往，確保巴拿馬港口公司採取一切合理可行措施，保障參與營運的員工，避免干擾港口運作，維護客戶及供應商的利益，維持巴拿馬運河的船舶及貨物流通，但這也必須先得到巴拿馬最高法院和巴拿馬政府的允許。

長和表示，巴拿馬政府至今仍未就巴拿馬港口公司對兩個港口的營運提供任何保證或清晰說明，並持續強制停止或接管巴拿馬港口公司的營運，造成進一步干擾及損害。

長和並表示，一旦有關裁決發布後，巴拿馬港口公司的特許經營權就會終止，巴拿馬港口公司也將無法營運兩個港口的貨櫃碼頭。因此，現階段兩個港口能否繼續營運，完全取決於巴拿馬最高法院和巴拿馬政府的行動，但這完全不在長和、和記港口及巴拿馬港口公司的控制範圍之內。

巴拿馬運河 香港

香港長和警告馬士基：如擅自接管巴拿馬兩碼頭將引發法律行動

反制巴拿馬取消2港口合約 學者籲：沒收對方在中資產

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

傳中國國企暫停投資巴拿馬 北京未證實

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

