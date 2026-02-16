清朝創業傳五代 深水埗183年老鋪「新藝城傘皇」熄燈

有「遮王」之稱的新藝城，在2025年12月底宣布結束營業。這間於清朝道光22年間創立、擁有183年歷史的雨傘老店即將告別，廣大網友紛紛留言表達不捨。（取材自臉書）

在繁囂喧鬧的深水埗北河街市，藏著一間大隱於市的百年老鋪「新藝城傘皇」。店門後，守著鬚髮皆白的第五代傳人邱耀威（威哥）。店內的傘具承載著歲月痕跡，門外的精巧手作工藝品隨風搖曳，吸引眼球，讓匆忙的路人忍不住放慢腳步。可惜這間走過183年歲月的老店不敵時代洪流，於2025年31日收攤。

大公報報導，威哥自嘲是「敗家仔」，未能將祖業延續下去，但他用數十年的執著與堅守，詮釋了對藝術的熱愛、對品質的堅持、對環保的擔當與對社會的責任。結業消息傳開，無數市民與老顧客專程趕來熱情支持，不單是對威哥手藝的認可，更是對這份屬於香港 的溫暖記憶，最深的珍惜與留戀。

清道光22年創業 牌匾醒目

報導指出，年逾七旬的邱耀威，是「新藝城傘皇」的最後一任掌門人。他這間僅能容納一兩人的狹小店鋪裡，牆上掛滿各式質樸耐看的長柄傘，一方寫著「清道光22年創」的牌匾格外醒目，旁邊一幅黃色牌匾書寫著對聯「新姿滿城顯氣派，藝彩盈市露風華」，見證著老店的輝煌歲月。門外懸掛著許多威哥親手製作的風鈴、風車和小飛機，全是用膠樽、易拉罐、紙盒等廢舊材料拼黏而成，造型精巧又充滿童趣，「這條街是購物街，人人進來買東西花錢都苦口苦面，好像被人打劫一樣。」威哥笑著解釋這些手作的初衷，「我就是想讓路過的人看到這些小玩意，能歡笑一下，開心一下，別活得那麼苦悶。」

報導稱，回溯百年，邱耀威的祖輩原在廣州開設製傘作坊，上世紀50年代，其父輩移居香港，先開雜貨店，兼賣傘、修傘，這門手藝便隨著家族在香江扎下了根。邱耀威在傘堆裡長大，耳濡目染間，修傘的技藝早已融於骨血。上世紀80年代，他正式承繼祖業，一守便超過40年。十多年前，自家經營的雨傘工廠難敵市場競爭，黯然結業，門市照常賣傘、修傘。賣「靚」傘是威哥的堅持，於是他轉而委託相熟的生意夥伴，從專門生產優質傘的工廠入貨，「就算我這間店沒有生意，我都要堅持賣優質貨。」

有溫度工藝品 傳達情愛

據報導，談起當年接手祖業的初衷，威哥坦言全因對藝術執著，「我小時候就喜歡藝術，傘的形態多靚啊，傘面可以畫畫寫字，舞台上跳舞、談情說愛的戲都離不開它，這是有溫度的工藝品。」每一把壞傘，在威哥的巧手下都有了重生的機會。威哥坦言自己收費向來公道，若幾分鐘內能修好，只收10元，若要耗超過一小時，則收50元，最高也只收80元。遇到那些藏著故事的老傘，他甚至會免費修復。曾有一對八旬夫婦，捧著一把發霉破損的舊傘找上門。傘齡久遠，所需材料早已難覓，修復難度極大，威哥本想婉拒，卻聽說這把傘是他們年輕時談情說愛的信物。一句「情懷」，讓威哥動了心。他翻箱倒櫃找材料，費盡心力修復，最後分文未收。事後，老夫婦特意送來糕餅致謝，這段溫暖的往事，也成了街坊間流傳的一段佳話。

報導說，無奈時代輪轉，威哥的這份熱愛最終難敵現實的考驗。網購低價雨傘氾濫市場，要堅守品質，雨傘售價自然較貴，但最貴也不超過200元，店鋪生意日漸慘淡。再加上威哥年過古稀，身體也不如前，店鋪生意更是雪上加霜。無奈之下，這間傳承五代的老店，終究還是要面對現實。

「敗家仔」，是威哥對自己的評價，「我未能將家裡的基業傳承下去，這不是敗家嗎？」結業在即，威哥無限唏噓：「妹妹我告訴你，千萬不要做這一行啊，賺不到錢。」話中既有難敵時代變遷的無奈，亦似是對後輩的真心勸諫，怕他們重蹈自己的覆轍，更怕傳統手藝的執著，敵不過現實生計的磨難。

使用10年不壞 講究環保

報導指出，結業消息傳開後，各區的市民紛至沓來，用行動支持這位手藝人，或許不用等到大除夕，店裡的傘售罄之日，便是這間百年老店正式告別之時。大除夕結業期將至，黃小姐趁周末連續兩日光顧，一共買了八把傘：「我幾年前買過威哥的傘，照著他教的方法用，到現在還完好如初。我擔心他結業後，就再也買不到這麼耐用的雨傘了。」斯華先生也特意前來選購，他感慨道：「香港這些老字號手藝越來越少，一百多年的店走向結業，雖是時代更迭的必然，但威哥這麼多年的堅守，值得所有人記住，知道這座城市曾有過這樣一段溫暖的歷史，就夠了。」

「千萬不要轉傘，因為傘不是車輪，一轉，傘骨就歪了。開傘時要『震嚇震嚇』慢慢向上推開」，面對前來請教「用傘經」的顧客，威哥總是耐心教導，不厭其煩。他拍著胸脯保證：「你按照我教的方法用，一把傘用十年八年，輕輕鬆鬆。」在他看來，開店賣傘、修傘，從來不只是養家餬口的營生，更是一份出於質量的堅守，還有與時俱進的「保護環境人人有責」。「這個時代要講環保啊，這是社會責任，就算被同行罵，我也要教。」

退休 計畫 只修傘不賣傘

據報導，談起退休後的計畫，威哥笑得豁達：「睡覺、周圍蕩、北上內地玩。」採訪最後，他還開玩笑說：「再見啦，我真的不做了，你記得不要跟別人說我修傘很厲害。」可是當顧客問起「以後傘壞了怎麼辦」，他卻軟了口氣：今年2月起，只要精神狀態良好，他會搬個小櫈坐在店外，不再賣傘，只修傘，「幫得就幫啦，很多拿來維修的，都是藏著回憶的感情傘啊！」