我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

香港2025年結業潮 大班、名都、海皇等10品牌成絕響

香港新聞組／香港16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港糕點品牌大班麵包西餅在去年6月24日結束41年業務，港府勞工處曾收到員工求助；圖為大班麵包西餅旺角店停業。（中通社）
香港糕點品牌大班麵包西餅在去年6月24日結束41年業務，港府勞工處曾收到員工求助；圖為大班麵包西餅旺角店停業。（中通社）

2025年香港持續經濟不景，零售及餐飲業大受衝擊，包括大班麵包西餅、海皇粥店、名都酒樓、燉奶佬、嘉禾院線及戶戶送等，部分已創立超過40年，陪伴數代港人成長。惟各店都無法阻擋歷史洪流，相繼宣布「光榮結業」，甚至突然結束營業。

香港01報導，品牌結業原因主要與經濟層面有關，包括「難以預計且不可抗拒的衝擊」、財務狀況惡化結業、租金持續高企、繼續營運不符合股東最大利益等

大班麵包西餅 欠債清盤

大班麵包西餅創立於1984年，聞名於全球首創突破傳統框框的「冰皮月餅」，高峰期在港擁超過20間分店，惟去年不斷傳出被追租及拖糧消息，至去年6月4日多間分店突然貼出告示，宣布近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊，即日起停業，結束長達41年歷史。

另據大公報報導，開業逾40年、以「冰皮月餅」打出名堂的連鎖餅店大班麵包西餅去年6月全線停業，其母公司「鴻和有限公司」被債權人入稟清盤。案件今年1月19日在高等法院聆訊，高院暫委法官林展程應債權人一方申請，頒令「鴻和有限公司」清盤。

大班麵包西餅在1984年開業，由從事糕點行業多年的郭鴻鈞創立。公司在1989年首創「冰皮月餅」一炮而紅，成為多年來的王牌產品。郭鴻鈞家族在2021年退出，公司易手予鴻和集團主席廖志強，但生意入不敷支。大班於高峰期有逾30間分店，去年結業前，官方網站顯示，全港僅剩12間分店。

海皇粥店 曾擁30間分店

海皇粥店創立於1992年，主要經營傳統廣東粥品、腸粉及小食，號稱香港首間連鎖粥店，高峰期曾在全港開設超過30間分店。惟母公司海皇國際有限公司董事局去年5月7日突然公布，基於經營環境及公司財務狀況惡化等因素，決定終止全部業務，同日關閉所有店舖及辦公室。

翻查資料，海皇粥店標榜注重清潔衛生及食品安全，早於1999年引進「五常法」管理系統，成為香港首間取得相關認可的食肆，2024年10月曾推出10元放題，任食白粥、豆漿及油器，一度吸引大批食客排隊。

名都酒樓 點心車成回憶

名都酒樓位於金鐘統一中心，去年9月28日結束長達35年的營運，其4樓舖位已由香港科技大學以3.544億港元（約美元）購入。香港聘珍樓集團在店外貼出「光榮結業」告示，指酒樓憑藉製作傳統點心及粵菜，傳承碩果僅存的點心車，為數代市民服務，接待世界各地的旅客，舉辦無數難忘的宴會，為客人慶祝在香港的珍貴時刻。希望曾於這裡經歷的回憶能伴隨著你，就像會銘記於我們心中一樣。

在香港金鐘統一中心開業35年的名都酒樓，於去年9月27日結業。（取材自聘珍樓集團...
在香港金鐘統一中心開業35年的名都酒樓，於去年9月27日結業。（取材自聘珍樓集團網站）

彩龍皇宮酒樓 明星飯堂

彩龍皇宮大酒樓位於牛池灣彩雲商場，老闆為香港餐務管理協會主席梁振華，初時不願回應結業疑雲，惟酒樓最後在去年10月16日結業，只貼上「天下無不散之筵席」的告示，結束長達45年的營運。

該酒樓與無線電視未搬遷前的清水灣電視城距離較近，早年曾是TVB明星飯堂，有網民便曾遇見李香琴（已故）、米雪、曾華倩、苗僑偉、黃日華等知名藝人。酒樓近年亦常舉辦《經典懷舊金曲夜》等宴會活動，邀請歌手藝人登台表演，例如麥德羅及鄧英敏等。

漢堡王 香港只剩機場店

美國知名快餐店BURGER KING（漢堡王）山頂凌霄閣分店2025年8月31日結業，全港僅餘一間香港國際機場離境大堂分店，即市民除非出境外遊，否則在港無法再次品嘗。該品牌早在1980年代進軍香港，一度撤出，直至2003年「捲土重來」並不斷擴張，高峰時期有逾20間分店，遍布全港各區，2015年後市區分店大幅減少，最終在2025年8月山頂店結業後，僅剩機場店，不少網民表示惋惜，並戲稱日後要「買機票才吃得到」漢堡王。

燉奶佬 風光44年告終

燉奶佬創立於1981年，初期在旺角經營甜品店起家，招牌菜為燉奶，後來轉型至港式茶餐廳，全盛期在港有24間分店，更建立品牌「燉奶佬主理」發展零售包裝食品，惟近年不斷縮減門店規模，最後一間美孚店因租約期滿，在去年5月30日結業，結束長達44年歷史。

海運戲院 56年光影落幕

橙天嘉禾早於1972年開設嘉禾院線，為香港歷史悠久的影院集團之一，去年初仍有7間戲院營業，惟不斷結業，年中只餘下3間戲院，分別是奧海城the sky、屯門StagE、筲箕灣嘉禾銀河廣場及嘉禾大埔。

直至去年6月27日，橙天嘉禾宣布停止經營香港所有影城業務，6月29日前將完成或終止所有戲院租約，又指一直在評估香港影城業務的表現及可持續性，今次的決定為集團對營運及成本架構持續策略檢討的一環。最終，僅餘3間戲院由上海星軼影院接手。

其中，嘉禾院線最具代表性的尖沙咀海運戲院，已在去年6月1日最後營業。該戲院容納觀眾人數全港最多，連同上任經營者，共有56年歷史，曾是電影公司舉行星光熠熠首映禮的首選場地，可謂盛載數代港人的集體回憶，結業當晚吸引大批市民專程告別。35年歷史的鴻星中菜2025年全線結業。

鴻星中菜 掀黃油蟹熱潮

鴻星中菜（又稱鴻星海鮮酒家）旺角MOKO新世紀廣場店，在去年7月2日結業。根據員工通告，由於近年香港餐飲業面臨結構性挑戰，鴻星中菜一直尋求開源節流方法，但依然不敵嚴峻經營環境及持續高企租金，在多次與個別業主磋商惟沒有達成共識後，經審慎評估，決定結束旺角MOKO新世紀廣場店營運。

香港鴻星海鮮酒家的最後一間分店在去年7月2日熄燈，宣告全線結業，引起關注，反映了...
香港鴻星海鮮酒家的最後一間分店在去年7月2日熄燈，宣告全線結業，引起關注，反映了香港經濟的嚴峻現況。（取材自維基百科）

鴻星中菜在1989年創立，曾引領石頭魚及黃油蟹熱潮，高峰時期擁16間門店，更進軍內地及日本，2019年由「舖王」鄧成波家族接手。惟近年先後面對新冠疫情及北上熱潮，旗下分店相繼結業，去年僅餘旺角MOKO新世紀廣場一間門店。

DONKI迴轉壽司 4年退場

DONKI迴轉壽司專門店全線結業，DON DON DONKI旗下的「鮮選壽司」早在新冠疫情前進軍香港，尖沙咀美麗華首店2019年7月12日開幕，其後DONKI在香港高歌猛進，同年12月12日在荃灣海之戀開設第二間門店。

DON DON DONKI旗下的「鮮選壽司」曾在香港開設多家分店，但目前已全線結...
DON DON DONKI旗下的「鮮選壽司」曾在香港開設多家分店，但目前已全線結業，最後一間分店「荃灣海之戀店」已於2025年6月30日結束營業。(取材自DON DON DONKI香港官網)

DONKI同時積極發展壽司餐廳品牌，2021年10月29日於毗鄰荃灣DONKI的舖位，開設首間鮮選壽司香港門店，也是DONKI全球首間迴轉壽司專門店。

鮮選壽司翌年擴張至山頂廣場及黃埔花園，高峰期全港開有5間分店，包括銅鑼灣名珠城及小西灣藍灣廣場，惟2024年起相繼結業，最後的荃灣店也在2025年6月30日結業，告示稱「為了迎接全新精采活動」。

戶戶送 退出外賣平台

國際外賣平台戶戶送（Deliveroo）已於2025年4月7日正式結束香港業務，將部分資產出售給競爭對手 Foodpanda，其客戶和送貨員將轉移至Foodpanda。撤出主因包括香港市場競爭激烈（受Keeta衝擊）、疫情後市場萎縮、市民北上消費及兩餸飯興起，導致業務持續虧損。戶戶送退出後，香港外賣市場由Keeta和 Foodpanda兩大平台主導。

世報陪您半世紀

香港 漢堡王 疫情

上一則

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

下一則

1個人餵飽1座城 西藏墨脫外賣騎手被譽中國最孤獨

延伸閱讀

來港投資移民申請破3000宗估吸115億美元 高才通申請去年跌3成

來港投資移民申請破3000宗估吸115億美元 高才通申請去年跌3成
黎智英判囚20年 港記協前主席：不會再有第2家蘋果日報

黎智英判囚20年 港記協前主席：不會再有第2家蘋果日報
港味中國年 14個年宵花市開鑼 維園400攤吸引外地遊客

港味中國年 14個年宵花市開鑼 維園400攤吸引外地遊客
黎智英遭重判 香港新聞工作者憂寒蟬效應加劇

黎智英遭重判 香港新聞工作者憂寒蟬效應加劇

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30

超人氣

更多 >
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子