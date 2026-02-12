港去年犯罪率年跌5.9% 「銳眼計畫」將實現6萬個鏡頭覆蓋

香港去年各類罪行顯著下跌，行劫、爆竊、搶掠、車內盜竊、被捕青少年人數，更加創下歷史新低。全港共錄得89137宗罪案，較2024年下跌5.9%。詐騙 案六年以來，首次輕微下跌2.9%，但仍然錄得43212宗，占整體罪案接近一半，損失金額高達81億元(港幣，以下同，約10億美元)。警務處處長周一鳴表示，未來重點加強宣傳，特別提防損失金額較多的投資騙案。

大公報報導，去年各類罪行顯著下跌，爆竊跌幅最大，全年錄得816宗，按年跌33.1%，其次是行劫案，共66宗，是自1969年有紀錄以來最低。不過，詐騙案數量仍然高企，全年共計43212宗，占整體罪案近一半，損失金額81億元，網上購物騙案成為最多的騙案類型，主要由於涉及演唱會門票的網絡騙案上升，警方相信與啟德體育園去年三月開幕有關。

周一鳴指出，警隊於過去數年致力打擊詐騙案，雖然去年的相關案件數字仍然高企，但已較2024年輕微下跌2.9%，亦是自2019年詐騙案數字逐年上升後首次下跌，損失金額亦錄得跌幅，由約92億元減少至約81億元，跌幅11.3%。

針對整體騙案數量仍然高企，警方將會通過打擊產業鏈、重點宣傳、國際合作等方向打擊騙案，包括商務及經濟發展局今年將提交立法建議，降低個人登記電話儲值卡數目的上限；此外，警方亦將聯絡主要社交平台，如Facebook、Instagram的母公司Meta，促成企業更主動辨識可疑帳戶及帖文，加快封鎖。

報導指出，侵犯財產罪案方面，警方共錄得66宗行劫案，下跌26.7%，爆竊案816宗，下跌33.1%，均是自1969年有紀錄以來最低。周一鳴指出，警方通過無人機 巡邏等方式，在以往爆竊案頻發的長假期，包括復活節、暑假、聖誕節期間，成功令案件數目下降。失車案數量有所上升，共涉及440輛車，上升13.1%，其中約六成已尋獲，案件一半以上發生於地域大、鄉郊多的新界北，上年七月起用無人機高空巡邏，相關罪案升幅已經開始收窄。

周一鳴表示，未來將繼續推動智慧警政，包括2026年第二季在中環站設立首個人工智能 警務站，推出新一代緊急電話系統，良民證申請程序全面電子化，2028年「銳眼計畫」實現全港覆蓋六萬個鏡頭，並研究增設人工智能（AI）可行性，亦會利用無人機等加強巡邏。