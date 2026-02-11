港：黎智英是中國公民 服刑不適用移交英國 中：外國無權干預

香港壹傳媒創辦人黎智英遭重判20年，在台港人團體10日聲援黎智英，高舉香港蘋果日報，譴責港府打壓自由。(中央社)

壹傳媒創辦人黎智英 遭重判20年，外界高度關注港府 會否把他移交給英國，因為黎智英擁有英國護照，而香港 與英國於1998年簽訂的移交被判刑人協議仍然生效。英國政府表示，是否移交須由黎家人決定；香港保安局則表示，相關機制不適用於中國公民。

綜合港媒報導，香港與英國於1998年簽署的《移交被判刑人協議》至今仍然生效，根據協議，被判刑人須為英國公民或與英國有密切聯繫者，案件已作出終局裁決，並須取得被判刑人、香港及英國三方同意，方可啟動移交程序。

保安局資料顯示，自香港回歸以來，共有62名判刑人從香港移送至其他司法管轄區，其中19人被移交至英國。不過，港府對黎案立場明確。保安局局長鄧炳強日前回應指出，黎智英是中國公民，在香港、中國觸犯法律，在香港服刑屬合理安排，相關移交機制並不適用於中國公民。

國際社會亦就判決接連表態。美國國務卿魯比歐批評判刑顯示北京打壓香港基本自由，質疑裁決不公，並呼籲基於人道理由考慮假釋。至少24名美國參眾兩院議員批評裁決損害新聞自由，美國國會及行政當局委員會亦呼籲加快制裁香港法官，甚至建議關閉香港駐美經貿辦。

英國方面，外交、聯邦及發展事務部大臣查普曼（Jenny Chapman）回應是否考慮提出移交被判刑者時表示，相關問題屬高度敏感議題，須由黎智英家人決定是否希望政府推進，在未清楚家屬立場前不作評論，但重申英方立場是黎應獲釋。英國上下議院亦有議員就黎案提出急切質詢，關注是否可至少讓黎轉往英國服刑。

黎智英家屬對判刑結果表示強烈不滿。其子黎崇恩形容，20年刑期對78歲父親而言等同「判處死刑」，並質疑香港法律制度是否仍具上訴空間；其女黎采亦認為，案件的最終裁決權在北京而非香港，主張應尋求政治層面的解決方案。

對於美英等西方國家連日評論，香港特區政府發聲明反對，譴責外國政客及媒體抹黑香港司法制度。中國外交部發言人林劍重申，香港事務純屬中國內政，法治不容撼動，外國無權干預。行政長官李家超表示，特區政府將堅決履行維護國家安全責任。