我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

香港國安法上路5年半 共檢控98人定罪78人

香港新聞組╱香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

中央國務院新聞辦公室10日發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，梳理香港自2020年6月30日實施國安法以來的運作與成效，白皮書披露，截至2026年1月，5年半來共有98人被檢控，其中78人已被定罪，相關案件均由特區司法機關依法審理。 

大公報報導，針對部分逃竄海外後仍持續違反香港國安法及香港國安條例的反中亂港分子，白皮書說明，香港警務處國安處依法對相關人士作出通緝，並採取指明潛逃者懲罰措施，以防止其繼續從事危害國家安全的活動。

白皮書強調，相關執法與司法行動是維護香港法治的正義之舉，也是捍衛國家主權、安全與發展利益的必要之舉，符合國際法及國際通行慣例。文件指出，不少國家的國家安全法律均具域外效力，香港特區通緝海外危害國家安全犯罪分子的做法，借鑒了國際經驗，同時保持理性與克制，切合香港實際情況。

白皮書亦回顧國安法實施五年多來的具體司法實踐，提到香港法院審理多宗涉及危害國家安全的案件，相關人士被依法定罪判刑。文件特別指出，2025年12月15日，香港高等法院就黎智英涉嫌違反香港國安法及本地相關法律作出裁決，裁定其兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪名成立。

在羈管與人權保障方面，白皮書表示，特區政府為所有在囚人士提供安全、人道及合適的羈管環境，並保障基本醫療、心理輔導及宗教服務。同時，當局會依據相關法例，逐一審視涉國安罪行在囚人士是否符合減刑或提早釋放條件，體現國安法律寬嚴相濟及對人權的尊重。

香港 國務院 黎智英

上一則

港單一家辦增至3384間 年經濟貢獻16.2億美元 在港聘用逾萬人

下一則

港：黎智英是中國公民 服刑不適用移交英國 中：外國無權干預

延伸閱讀

國安站出手查辦高金素梅 法界：恐引整肅異己疑慮

國安站出手查辦高金素梅 法界：恐引整肅異己疑慮
「黎智英傳」作者：中國今日如何對待香港 明日就如何對待台灣

「黎智英傳」作者：中國今日如何對待香港 明日就如何對待台灣
黎智英判刑20年 陸委會嚴厲譴責 WSJ：示警台被中共統治下場

黎智英判刑20年 陸委會嚴厲譴責 WSJ：示警台被中共統治下場
人權團體：78歲黎智英判20年等同死刑 港法院：不因健康狀況減刑

人權團體：78歲黎智英判20年等同死刑 港法院：不因健康狀況減刑

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返