香港國安法上路5年半 共檢控98人定罪78人

香港示意圖。(圖：shutterstock)

中央國務院 新聞辦公室10日發布《「一國兩制」下香港 維護國家安全的實踐》白皮書，梳理香港自2020年6月30日實施國安法以來的運作與成效，白皮書披露，截至2026年1月，5年半來共有98人被檢控，其中78人已被定罪，相關案件均由特區司法機關依法審理。

大公報報導，針對部分逃竄海外後仍持續違反香港國安法及香港國安條例的反中亂港分子，白皮書說明，香港警務處國安處依法對相關人士作出通緝，並採取指明潛逃者懲罰措施，以防止其繼續從事危害國家安全的活動。

白皮書強調，相關執法與司法行動是維護香港法治的正義之舉，也是捍衛國家主權、安全與發展利益的必要之舉，符合國際法及國際通行慣例。文件指出，不少國家的國家安全法律均具域外效力，香港特區通緝海外危害國家安全犯罪分子的做法，借鑒了國際經驗，同時保持理性與克制，切合香港實際情況。

白皮書亦回顧國安法實施五年多來的具體司法實踐，提到香港法院審理多宗涉及危害國家安全的案件，相關人士被依法定罪判刑。文件特別指出，2025年12月15日，香港高等法院就黎智英 涉嫌違反香港國安法及本地相關法律作出裁決，裁定其兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪名成立。

在羈管與人權保障方面，白皮書表示，特區政府為所有在囚人士提供安全、人道及合適的羈管環境，並保障基本醫療、心理輔導及宗教服務。同時，當局會依據相關法例，逐一審視涉國安罪行在囚人士是否符合減刑或提早釋放條件，體現國安法律寬嚴相濟及對人權的尊重。