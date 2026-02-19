我的頻道

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

改裝宿舍成本降 業界：短期可增宿位 長遠須覓地發展

香港新聞組╱香港19日電

香港市場近年已有發展商將酒店及商廈改裝為學生宿舍，因應特區政府的新政策，有發展商表示會跟進研究。

文匯報報導，業界相信改裝酒店及商廈，短時間內可靈活應付留學生對宿舍的需求，長遠若要雙軌滿足旅客和海外學生需要，尤其是因應未來北部都會區大學城發展，政府應及早覓地作學生宿舍。

私人投資者看準需求，收購鄰近大學的酒店並改建為私人學生宿舍。在紅磡及尖沙咀區，由於鄰近理工大學，多宗酒店買賣如柯士甸路、天文台圍一帶的物業已被投資者購入並改裝。

此外，西半山及新蒲崗包括中原投資、宏安等機構，分別購入西半山「般咸軒」及新蒲崗旭逸酒店，預計可提供約2000個床位。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，放寬酒店及商廈改裝為學生宿舍，有助提升香港對國際人才吸引力，集團旗下也有項目鄰近各院校，會研究如何為學生提供優質便利的居住體驗。

他表示，新措施擴闊「酒店」定義，涵蓋自資私營學生宿舍，發展商就不需要向城規會提出規畫申請甚至改畫土地用途，將大幅減少業界的初始成本，增加誘因。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，目前學生宿位短缺約6萬個，2028年短缺量將進一步增至12萬個，相信發展商傾向將現有酒店、商廈轉型為學生宿舍，可解決目前商廈、酒店供應過剩問題。

不過，由於內地學生到香港升學，一般是透過內地中介的一條龍服務，已安排住宿，除非發展商可以安排內地生住宿，否則純粹與本地大學合作，只能針對本地學生的宿位需求。

已在新蒲崗經營學生公寓的宏安地產行政總裁鄧灝康表示，非常支持新政策，最重要是將學生宿舍成為一種新的資產類別，香港要推進「留學香港」品牌，一定要做好配套；他希望將來除了改裝之外，政府也會推出相關地皮讓發展商興建學生宿舍。

香港 升學 留學生

冬奧大跳台／谷愛凌第2跳重摔 雪板掉了… 靠第3跳逆襲

2026-02-15 05:30

