外地生湧入 香港鬆綁酒店商廈改宿舍 城中學舍計畫反應正面

香港在2026年「最佳留學城市」排名中躍升至全球第17位，在「大學排名」與「學生組成」等指標進步顯著；圖為香港科技大學。(中新社)

香港 擁有五所躋身全球前100名的大學，對外地學生極具吸引力；近年政府致力將香港建設成為國際專上教育樞紐和人才高地，不過大學宿舍向來供應緊張，特區政府發展局發言人日前表示，去年7月推出「城中學舍計畫」，透過放寬發展管制措施，促成私營發展商或營辦商改裝商廈、酒店成為學生宿舍。

文匯報報導，香港特區政府正大力推動「留學香港」品牌，透過大幅提升非本地生限額、擴增一帶一路 獎學金、博士獎學金等、成立跨部門專班、推動「北都大學城」建設、放寬非本地生留港工作限制，以及與國際頂尖院校合作等一系列措施，吸引全球優秀學生和人才到港升學 與研究。

但據此前估算，2024/2025學年，全港僅約有4.4萬個學生宿舍單位，本科生和研究生卻達19.2萬人，而隨著非本地學生人數近年不斷上升，短期內急需大量增加宿位供應。

特區行政長官李家超在去年施政報告宣布推出先導計畫，鼓勵市場將酒店和商廈改裝為學生宿舍。

特區政府發展局聯同教育局去年7月宣布推出「城中學舍計畫」，將在規畫、地政及建築圖則審批方面鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式將酒店及商廈改裝為學生宿舍，預計部分學生宿舍最快於2026至2027學年投入使用。

特區政府發展局發言人表示，政府將開闊分區計畫大綱圖採用的「酒店」用途定義，由現僅涵蓋持牌酒店和賓館等，擴大至計畫下合資格的自資私營學生宿舍，如此一來，大多數酒店及商廈均無須進行任何規畫程序，就可整棟或部分改裝成學生宿舍。

此外，發展局為增加宿舍供應，推出三幅用地都是「熟地」，已作土地平整，具備基本基建，三幅用地均位於市區或擴展市區，交通相對便利，附近社區及商業設施也完善，部分用地鄰近區內專上學院，適合發展學生宿舍。政府初步估計，三幅用地總共可提供約4500個宿位。

據報導，「城中學舍計畫」去年7月推出後，市場反應正面，已有酒店獲批核後改裝為學生宿舍。如今政府要求發展商提交意向書，業界分析是「試水溫」，透過公開市場賣地，調動市場力量，參與學生宿舍發展。

有業內人士建議，政府應設立配對計畫，協助大學與發展商合作發展學生宿舍。一方面大學可以投資部分資金、保障穩定生源，降低投資風險，提高發展商參與意願；另一方面，大學參與營運，有利加強學生宿舍管理，保持良好的學習、生活環境，有助大學招生。