證詞成「黎智英定罪重要關鍵」 5從犯證人減刑逾半

黎智英 案八名被告承認一項串謀勾結外國勢力罪，法官9日在判辭稱，其中三名前「蘋果日報」高層、陳梓華及李宇軒不但認罪，還擔任從犯證人頂證黎智英。法庭裁斷五人的證供對於黎被定罪起了重要作用，並信納「國安法」第33條可適用，對五人採取「從輕、減輕處罰」減刑逾半，但不接納他們屬於「超級告密者」（supergrass）類別。

明報報導，五名從犯證人中，陳梓華獲減刑58.3%，被判囚六年三個月，刑期最輕；李宇軒則有51.7%減幅，前社長張劍虹獲減刑55%，而陳沛敏及楊清奇則各獲53.3%和51.7%減刑。

據報導，從犯證人張劍虹、陳沛敏及楊清奇，均為前「蘋果」高層。法庭早前裁決已指，他們供述黎智英密切管理和親自控制「蘋果」的編採方向，以至於當時負責社論及論壇版的楊清奇稱之為「鳥籠自主」，選稿會用黎的立場作為指引；陳梓華及李宇軒的證供涉及串謀黎、Mark Simon及劉祖廸等人做「國際游說」，請求外國制裁中國和香港 。

法官另裁定陳梓華的證供對於黎被定罪是非常關鍵，其證供提及台灣會面，將黎與李宇軒及「攬炒巴」劉祖廸聯繫起來。陳聲稱對於重返英國可能有些顧慮，特別是部分共謀者仍在當地潛逃。法官給予減刑八年九個月，判囚六年三個月。

判辭續稱，張劍虹和陳梓華的代表大狀求情時提出，二人可屬「超級告密者」類別，最高可獲三分之二刑期扣減。惟法官不接納案中有任何一名從犯證人屬於「超級告密者」類別。

判辭指出，張劍虹畢業於香港中文大學後從事新聞工作，2011年加入「蘋果」工作，逐步晉升至壹傳媒行政總裁。他曾一次過捐款約500萬元予蘋果日報慈善基金，定期當義工，法庭裁定他具有正面良好的品格，綜合其他求情因素，法庭給予減刑八年三個月，判囚六年九個月。

至於陳沛敏於香港中文大學取得工商管理學士學位，之後任職記者，後來成為「蘋果」總編輯。陳於2016年因健康原因而卸任總編輯，改任副社長。法官稱陳曾擔任蘋果日報慈善基金的董事，具有正面良好品格，綜合其他求情因素，法庭給予減刑八年，判囚七年。

針對楊清奇，他在內地出生並接受大學教育，1993年移民 香港，並自1998年起為「蘋果」工作。法官稱楊及時認罪和協助控方，加上法庭同情其家庭狀況，其妻子患上腦出血導致永久殘疾，兒子被迫辭職照顧病母，基於人道理由而額外扣減三個月，總刑期扣減是七年九個月，判囚七年三個月。

至於李宇軒，他於2020年8月因非法進入內地水域而被中國當局拘捕。法官接納他在2021年3月回港後表現合作，比陳更早表明立場協助控方。李從「知情者」的角度，就SWHK（重光團隊）和IPAC（對華政策跨國議會聯盟）的工作和活動提供了詳盡和重要的證供，給予減刑七年九個月，判囚七年三個月。