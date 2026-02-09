我的頻道

圖輯／谷愛凌冬奧摘銀：完成人生最棒滑行 以自己為榮

她長期咳嗽、胃食道逆流 一年後確診「隱形癌症」但已晚期

黎智英遭判20年 法國學者：香港民主最後一根封棺釘

中央社巴黎9日專電
香港壹傳媒創辦人黎智英涉及國安法案，黎智英及其他八名被告均遭判重刑。圖為香港榮休主教陳日君樞機和黎智英的妻子在宣判後失望地離開西九龍裁判法院大樓。（路透）

香港壹傳媒創辦人黎智英因觸犯國安法遭重判20年，法國學者朱利安說，這是「為香港民主封棺的最後一根釘」；快訊週刊一篇文章寫道，此案和諾貝爾和平獎得主劉曉波案一樣，目的都是製造恐懼。

快訊週刊（L'Express）世界版副主編普呂耶特（Cyrille Pluyette）撰文表示，78歲的黎智英是香港捍衛民主最具代表性的人物，堅守信念，卻面臨可能在獄中度過餘生的處境。

文章寫道，這項判決之嚴厲前所未見，是自北京2020年推行香港特別行政區維護國家安全法以來最重的懲罰，「象徵新聞自由之死，也代表（香港）這個半自治地區任何形式的民主和獨立司法的終結」。

文章指出，中國政權過去已展現冷酷一面，任由劉曉波2017年在拘留中逝世；黎智英目前健康狀態也不佳，陷入的處境和劉曉波一樣，當局目的都是製造恐懼，嚇阻所有想反對共產黨的意圖。

普呂耶特寫道，香港數年前還享有真正的自由，如今和任何中國城市一樣，言論遭到壓制；不只黎智英，2014年「雨傘運動」領袖之一黃之鋒，以及其他數十位支持民主的運動人士還身陷囹圄，「我們不能忘記他們」。

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）接受解放報（Libération）訪問時說，這項判決相當於「為香港民主封棺的最後一根釘」。

朱利安認為，這項判決在全球引發軒然大波，「但我不認為這會從根本上改變各國政府與北京關係的立場」；英國、美國和歐洲或許會持續向香港當局和北京施壓，要求釋放黎智英，但等塵埃落定，「我很懷疑這項判決會有180度大轉變」。

黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等多項罪名成立，香港高等法院9日宣判刑期，黎智英被判20年徒刑，另8人被判6年3個月到10年不等。

