香港城市大學非本地新生近4成 有信心再增

港府 近年推動建設國際專上教育樞紐建設，身兼香港 城市大學校董會主席的立法會議員魏明德7日表示，冀在議會推動「教育、科技、人才、金融一體化」，包括「留學香港」，而大學發展應著重國際化與創新。對於坊間關注大學的內地生比率高，他認為香港國際生來自各地，而教育局與大學已定期帶隊在全球推廣到港留學。

綜合香港01、明報報導，魏明德表示，城大連續兩年被評為全球最國際化大學，去年非本地生占新生比率近4成，有信心進一步擴大。他續指，城大取錄較多內地生，占非本地生65%，因擇優錄取，會繼續提高非本地生的整體比率。八大非本地生限額下年起將進一步由40%，升至50%，他表示，有信心憑藉教職員在全球的推廣工作，以及科研成果吸引合作，相信能在短期內達成目標。

他提及，城大學生來自約100個國家和地區。他舉例，如哈薩克斯坦 每年有約200名學生透過嚴格挑選入讀，包括成績審核與面試，他們平均分數最高，甚至高於內地學生。他強調，內地學生成績固然優秀，但大學並非刻意多錄取他們，而是依據成績擇優錄取。

身兼城大校董會主席及立法會議員，他表示關注點在於推動教育、科技、人才與金融的一體化發展。他解釋，教育能吸引和培養人才，科研成果透過技術轉化可推動經濟，而金融則為整個過程提供支撐。被問及與其他議員關注點的異同，他認為立法會議員各有專長，彼此互補。每個人都有自己的理念，就像「九十個人其實是九十個兄弟姊妹，一起合作，一加一遠大於三」。

對於中央希望香港擦亮高教界金招牌，他認為大學發展應著重兩個「I」：國際化（Internationalization）與創新（Innovation），推動創科教育。

城大校長梅彥昌前年說冀該校非本地生比率在5年內可占4成。魏明德稱，隨著下學年起八大自費就學的非本地生上限增至五成，加上城大積極到全球推廣該校科研及學術成果，有信心短期內達四成目標。