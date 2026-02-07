港人2主因慕名上武當山 問道、養生激增 比內地客消費多

我的頻道

香港新聞組／香港7日電
隨著香港文旅熱絡，以及高鐵線路的暢通無阻，武當山成為港澳遊客樂山、問道、習武、養生、吃美食的新興目的地。（取材自臉書）
港人初聞「亙古無雙勝境，天下第一仙山」的武當山，或許源自金庸先生的「倚天屠龍記」。但囿於交通，過往港澳及海外遊客探訪武當，常有「群山萬壑信難求」之感。近年來，隨著當地文旅的升級迭代，以及高鐵線路的暢通無阻，讓武當山成為港澳遊客樂山、問道、習武、養生、嘆美食的新興目的地。

大公報報導，2025年臨時開通的香港直航航線，將兩地的時空距離壓縮到2小時，1個月內兩地往返旅客超過3600人，當地業界預估，2025年武當山全年接待香港遊客比2024年增加六成左右。隨著香港、湖北兩地經貿文旅交流合作的深化和推進，各界都期盼開通香港與武當山的固定直航，漸如當年金庸先生親筆贈言：靈山武當，天下名揚。

武當山位於湖北省十堰市，獨特的地理環境，自古為修行者鍾愛。十堰市文化和旅遊局負責人表示，當地圍繞打造武當太極、武當功夫、武當建築、武當養生四大品牌，積極探索文旅商體展融合新模式，豐富消費業態和場景，比如投資6億元（人民幣，下同，約8646.8萬美元）建設的「武當一夢」沉浸式主題演藝園區、連續三年舉辦國際武當太極文化節等，創建世界級旅遊景區邁出嶄新步伐。

十堰市龍頭文旅企業亨運文旅總經理徐超指出，港澳客源市場是公司重點培育的境外市場，近年增長尤其顯著。2025年借助直航便利，截至11月底已接待港澳遊客2100人次、較2024年全年增長55.6%，占全年國際遊客接待量的62%。「港澳遊客人均消費達到了3800元，較內地遊客人均消費高出22%，展現出較強的消費潛力。」

徐超稱，港澳遊客對當地文化旅遊與經濟發展帶來顯著的拉動效應。業界樂觀預計，隨著2026年鄂港兩地在經濟貿易、文化旅遊等方面的合作進一步增強，兩地民眾的往來將更頻繁，武當山期盼鍾意行山的香港民眾到武當山踏古尋幽、康養休閒。

採訪中，十堰市的宣傳部門、文旅部門以及當地旅行社、香港遊客，均對2025年10月至11月期間十堰武當山機場口岸的臨時開放安排給予高度評價和歡迎。去年的臨時直航安排，十堰武當山機場執飛十堰至香港往返航班共24架次，兩地來往旅客約3600人次。

十堰執勤點邊檢民警表示，「香港遊客對武當山古建築和養生文化興趣濃厚，我們常能看到穿著武當文化衫的旅行團通關」。參團的香港遊客說：「武當山的古建築和養生文化很有魅力，對我而言是一次心靈的洗禮。」

徐超認為，今年是繼2024年後第二次臨時開通香港直航航線，不僅大幅提升了交通可達性，單程僅需2小時，還引發港澳及內地媒體關注，強化了「武當山」品牌的影響力。亨運文旅樂見未來將臨時直航升格為長期固定的航線，以穩定客源預期。

香港 十堰 高鐵

