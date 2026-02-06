我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

壓力日益嚴峻 香港學生聯會解散 68年歷史告終

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港學聯5日公告開展解散程序聲明。圖為2015年，時任學聯秘書長羅冠聰、前秘書長周永康及學民思潮召集人黃之鋒、成員林淳軒在香港警察總部參加集會活動。（取材自臉書）
香港學聯5日公告開展解散程序聲明。圖為2015年，時任學聯秘書長羅冠聰、前秘書長周永康及學民思潮召集人黃之鋒、成員林淳軒在香港警察總部參加集會活動。（取材自臉書）

有68年歷史的香港專上學生聯會（學聯）5日在常委會會議上，表決通過開展解散程序。學聯稱，隨著環境變化，學生各成員及其同行者近年面臨日益嚴峻的壓力。考慮各方面因素後，「學聯決定在今天畫上句號」。

聲明表示，過去68年，香港學聯一直是團結香港各大專院校的力量，關心社會，爭取改革。學聯多年來在各重大政治、社會事件中，從不缺席。在悠長的歲月中，學聯見證香港社會變遷，一直在不同議題上身體力行，表達學生及市民的訴求，以香港前途為依歸。

香港學聯表示，為多年來與市民同行、共同奮鬥感到榮幸，也對中國和香港未來的由衷關懷，始終如一。學聯稱，隨著環境變化，學生各成員及其同行者近年面臨日益嚴峻的壓力。在考慮各方面因素後，學聯決定畫上句號。希望大家繼續為未來的前途，加倍努力，不忘初心。

綜合港媒報導，香港學聯1958年正式成立，目的是代表香港大專院校學生，藉此推動全港學生活動及增加同學對社會的參與，成為香港對外最具代表性的學生團體。學聯過往參與多場社會運動，包括在2012年反對國民教育科罷課；2014年就政改方案發起罷課、支持占中等。

2015年，學聯多個成員發起退聯公投，最終香港大學、香港浸會大學、香港城市大學和香港理工大學的學生會退出學聯，目前成員是香港中文大學、嶺南大學、香港樹仁大學和香港科技大學的學生會。

去年6月曾傳出學聯發出新聞稿稱即日起解散，但學聯當時曾發出聲明澄清指，係有人假冒學聯。

香港 罷課 公投

上一則

青春的分道揚鑣 新歌「嘉禾望崗」唱響廣州「新地標」

下一則

港股IPO排隊申請單月增百家 港交所：無懼「堰塞湖」現象

延伸閱讀

解構「九二共識內涵」 打破兩岸僵局

解構「九二共識內涵」 打破兩岸僵局
傳中國國企暫停投資巴拿馬 北京未證實

傳中國國企暫停投資巴拿馬 北京未證實
亞洲盃乒賽／不滿觀眾大喊 王楚欽罕見怒飆「閉嘴吧」

亞洲盃乒賽／不滿觀眾大喊 王楚欽罕見怒飆「閉嘴吧」
比特幣跌穿7.1萬美元 監管鬆綁卡關 川普勝選後漲幅全歸零

比特幣跌穿7.1萬美元 監管鬆綁卡關 川普勝選後漲幅全歸零

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留