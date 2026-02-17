港故宮9展覽盛宴 古埃及展人氣爆棚

「古埃及文明大展」成為香港故宮館開幕後最受歡迎的展覽之一；圖為展廳中展示的「阿蒙神祭司佩德阿蒙的彩繪人形棺」。 (中新社)

香港故宮 文化博物館（香港故宮館）2026年將推出九個全新展覽，其中最受矚目的「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」自去年展出以來，已成為開館以來最受歡迎的展覽之一，吸引超過7.5萬人次參觀，該展將延續至今年8月31日，並舉辦新一輪教育活動和全城推廣，延續公眾對古文明的探索熱潮。

大公報報導，香港故宮館2026年展覽涵蓋國內外珍稀文物與創新藝術作品，其中四個由香港故宮館與北京故宮博物院聯合主辦，另有與紐約大都會 藝術博物館、法國吉美國立亞洲藝術博物館以及俄羅斯特列季亞科夫美術館合作的特別展覽，其中紐約大都會藝術博物館藏品將首次在粵港澳大灣區亮相。

報導指出，自2022年開館以來，香港故宮館的常設展覽包括「紫禁萬象─建築、典藏與文化傳承」、「紫禁一日─清代宮廷生活與藝術」、「器惟求新─當代設計對話古代工藝」等三大展覽，至今已展出三年有餘，2026年館方延續與北京故宮的合作，推出四個全新專題展覽，包括「紫禁城看世界─中外文化交流與互鑒」、「清宮製造與當代設計」、「清宮四時─宮廷生活與文化」，以及丙午馬年專題「天馬凌雲─故宮博物院藏繪畫珍品」。其中不少瑰寶將首次赴港展出。

在特別展覽方面，館方將推出三個國際合作展覽，涵蓋全球珠寶、宗教藝術及佛教文物，呈現跨文化藝術的多元面貌。其中，「琳琅─紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」展出200件從公元前2000年至21世紀的珠寶珍品，首次在粵港澳大灣區亮相，並與香港故宮館藏品形成互動對話，展示全球珠寶文化交流脈絡。

「天國之窗─特列季亞科夫美術館宗教藝術珍藏」則為香港首個東正教藝術主題展覽；「雲光萬里─絲綢之路的文化交流與佛教藝術」展品包括公元2至3世紀巴基斯坦沙巴茲加希的彌勒菩薩立像，以及高麗王朝的鐵鑄千手觀音，由香港故宮館與法國吉美國立亞洲藝術博物館聯合主辦。

館方亦持續支持香港本土創意藝術，2026年將推出「山海化生─神獸的數字新生」專題展覽，展示香港藝術家融合科技創新與傳統文化的多媒體作品。同時，「欣於所遇─黃君實書畫藝術」展覽將呈現書畫家與鑒藏家的創作成果，勾勒研究鑒藏與藝術創作之間的密切聯繫。

館方現正展出的「『紋』以載道─故宮博物院沉浸式數字體驗展」因觀眾反應熱烈，展期延長至2026年3月30日；「絲綢中國─香港故宮文化博物館賀祈思收藏」展期延長至2026年5月11日，讓遊客持續欣賞中國傳統紋樣的多媒體藝術表達，以及中國紡織品的工藝與時尚之美。