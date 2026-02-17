我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

港故宮9展覽盛宴 古埃及展人氣爆棚

香港新聞組╱香港17日電
「古埃及文明大展」成為香港故宮館開幕後最受歡迎的展覽之一；圖為展廳中展示的「阿蒙神祭司佩德阿蒙的彩繪人形棺」。 (中新社)
「古埃及文明大展」成為香港故宮館開幕後最受歡迎的展覽之一；圖為展廳中展示的「阿蒙神祭司佩德阿蒙的彩繪人形棺」。 (中新社)

香港故宮文化博物館（香港故宮館）2026年將推出九個全新展覽，其中最受矚目的「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」自去年展出以來，已成為開館以來最受歡迎的展覽之一，吸引超過7.5萬人次參觀，該展將延續至今年8月31日，並舉辦新一輪教育活動和全城推廣，延續公眾對古文明的探索熱潮。

大公報報導，香港故宮館2026年展覽涵蓋國內外珍稀文物與創新藝術作品，其中四個由香港故宮館與北京故宮博物院聯合主辦，另有與紐約大都會藝術博物館、法國吉美國立亞洲藝術博物館以及俄羅斯特列季亞科夫美術館合作的特別展覽，其中紐約大都會藝術博物館藏品將首次在粵港澳大灣區亮相。

報導指出，自2022年開館以來，香港故宮館的常設展覽包括「紫禁萬象─建築、典藏與文化傳承」、「紫禁一日─清代宮廷生活與藝術」、「器惟求新─當代設計對話古代工藝」等三大展覽，至今已展出三年有餘，2026年館方延續與北京故宮的合作，推出四個全新專題展覽，包括「紫禁城看世界─中外文化交流與互鑒」、「清宮製造與當代設計」、「清宮四時─宮廷生活與文化」，以及丙午馬年專題「天馬凌雲─故宮博物院藏繪畫珍品」。其中不少瑰寶將首次赴港展出。

在特別展覽方面，館方將推出三個國際合作展覽，涵蓋全球珠寶、宗教藝術及佛教文物，呈現跨文化藝術的多元面貌。其中，「琳琅─紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」展出200件從公元前2000年至21世紀的珠寶珍品，首次在粵港澳大灣區亮相，並與香港故宮館藏品形成互動對話，展示全球珠寶文化交流脈絡。

「天國之窗─特列季亞科夫美術館宗教藝術珍藏」則為香港首個東正教藝術主題展覽；「雲光萬里─絲綢之路的文化交流與佛教藝術」展品包括公元2至3世紀巴基斯坦沙巴茲加希的彌勒菩薩立像，以及高麗王朝的鐵鑄千手觀音，由香港故宮館與法國吉美國立亞洲藝術博物館聯合主辦。

館方亦持續支持香港本土創意藝術，2026年將推出「山海化生─神獸的數字新生」專題展覽，展示香港藝術家融合科技創新與傳統文化的多媒體作品。同時，「欣於所遇─黃君實書畫藝術」展覽將呈現書畫家與鑒藏家的創作成果，勾勒研究鑒藏與藝術創作之間的密切聯繫。

館方現正展出的「『紋』以載道─故宮博物院沉浸式數字體驗展」因觀眾反應熱烈，展期延長至2026年3月30日；「絲綢中國─香港故宮文化博物館賀祈思收藏」展期延長至2026年5月11日，讓遊客持續欣賞中國傳統紋樣的多媒體藝術表達，以及中國紡織品的工藝與時尚之美。

文化界人士指出，香港故宮館2026年的展覽安排，不僅延續開館以來對中華文化和世界文化的深入呈現，也將國際頂尖博物館合作引入大灣區，形成以文物為核心、藝術創新為亮點的綜合展示格局。透過跨國合作與沉浸式展覽，進一步增強文化旅遊吸引力。

「古埃及文明大展」成為香港故宮館開幕後最受歡迎的展覽之一，展期從去年11月20日...
「古埃及文明大展」成為香港故宮館開幕後最受歡迎的展覽之一，展期從去年11月20日至今年8月31日。(新華社)

世報陪您半世紀

故宮 香港 大都會

上一則

50年來隨叫隨到 鄉村醫師晉懷花 守住深山生命線

下一則

「帶刀護衛」南昌艦入列6周年 曾一對二退外艦

延伸閱讀

全球30知名大學尖子赴香港實習 探索灣區科創生態潛力

全球30知名大學尖子赴香港實習 探索灣區科創生態潛力
曾接管「炎黃春秋」 中國藝術研究院原院長連輯落馬

曾接管「炎黃春秋」 中國藝術研究院原院長連輯落馬
香港宏福苑大火完成85%理賠 金額逾6500萬美元

香港宏福苑大火完成85%理賠 金額逾6500萬美元
內地電動車進軍海外 看好香港橋頭堡 比亞迪、小鵬…進駐

內地電動車進軍海外 看好香港橋頭堡 比亞迪、小鵬…進駐

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀